"Qué país papelonero", escribió la blonda, citando un tuit con la imagen de Maradona, con sus brazos en alto haciendo la "V" de la victoria. Obviamente que este comentario no pasó inadvertido para Dalma y Gianinna quienes lejos de quedarse calladas, las hijas del exfutbolista salieron a responderle con los tapones de punta. "Si de papelones hablamos, Esme, sos la primera en la fila. Muy innecesario tu tuit’, le escribió Dalma, arrobando a Mitre. Con la mención en su red social, Esmeralda le contestó: "Lo mío es un comentario político. Lo que faltaba es que yo no pueda comentar acerca de actos políticos. Con respecto a tu vida personal, siempre me solidaricé con ustedes públicamente y con mucho amor. Papelonera yo, nada, verdadera. Aparte de un CV irrefutable. @gianmaradona", arremetió, sumando en su descargo a Gianinna.

Sin ánimo de dejar ahí la cuestión, Dalma fue por más: "Jamás opiné de tus comentarios políticos, no me interesan ni me meto, pero acá pusiste una foto de mi papá. Opinar podemos opinar todos, pero hacete cargo, por lo menos. Lo del CV irrefutable, amooooo".

Pero la cosa no quedó solo ahí y poniéndole pimienta al ida y vuelta, Gianinna se tomó unos minutos para ir al archivo web de escándalos de Esmeralda, peleando en el Bailando, y se lo compartió con ironía: "Coincido". Lo que llamaba la atención era el silencio de Esmeralda pero ese silencio tuvo un límite y en ese punto de la "guerra tuitera", Mitre le pagó con la misma moneda: recolectó una secuencia de noticias en las que Gianinna fue protagonista, como por ejemplo, la de su pelea con La Princesita, el rumor de romance oculto con El Polaco, sus diferencias con su hermano Diego Junior y mucho más, para demostrarle que ella también protagonizó papelones mediáticos.

Un ida y vuelta en las redes que dejó en claro que tanto las hijas del Diez, como Esmeralda, son mujeres de no dejar pasar nada que no les gusta.

ADEMÁS:

Martín Cirio develó quién es el "Chompiras", un ex que le reclama 14 millones

Silvia Süller anunció que se casaba con "Chizito", pero él salió a desmentirla