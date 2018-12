Verónica Lozano: "Debemos exponernos y hablar en primera persona"

Desde Cortá por Lozano cada tarde a las 14.30 por la pantalla de Telefe, Vero redobla la apuesta y encuentra el espacio adecuado tanto para la entrevista y la investigación como para las notas de color y el segmento del Diván, donde los famosos se confiesan y cuentan sus cuitas en una terapia desplegada frente a cámaras. “Estoy chocha, la pasamos muy bien, siento que el programa está cada vez más redondito. Seguimos derecho, no paramos en el verano así que estoy feliz. Yo me tomaré dos semanas en febrero, pero sigo firme en el verano”, sostiene la ex modelo y psicóloga que se mantiene entre las propuestas que “en vivo” asomarán durante los meses estivales.

“Estoy en todo. Estoy muy contenta, es un espacio muy representativo para mí. La verdad es que trabajamos con los chicos codo a codo todos los días. Estoy encima de todo. Me involucro absolutamente. Es que soy yo la que va a estar ahí, paradita, a las dos y media de la tarde y en ese sentido cuento con el apoyo del canal. Telefe es muy generoso conmigo y soluciona todo lo que nos planteamos y solicitamos”, había admitido sincera durante un intervalo de la pasada entrega de premios Martín Fierro a la Radio.

“Como conductora estoy feliz con lo que ocurre con el programa”, asegura con voz suave. “Me gusta hacer la actualidad, me gusta hacer diván y tengo un gran apoyo. Mauro (Szeta), por ejemplo, en lo que tenga que ver en policiales, en las diferentes opiniones las chicas que cada uno aporta lo suyo. Connie (Ansaldi, que dejó su lugar ahora ocupado por Tamara Pettinatto, con Lizzy (Tagliani) que le pone muchísimo humor, Paola (Juárez en Análisis político), Nico (Peralta) que se ha sumado, Nicole (Neumann). Hay un gran apoyo verdaderamente. Está ligado a mí este programa, me gusta mucho”, enuncia convencida.

Verónica Lozano le pone condimento a una tarde televisiva maniobrada por conductoras femeninas. Desde Mariana Fabbiani con El diario de Mariana, pasando por Pamela David y su Pamela a la tarde, Maju Lozano con Todas las tardes y hasta Moria Casán, que hasta hace muy poquito acaparaba doble horario; el de Intrusos, en su reemplazo de Jorge Rial, y el de su propio programa Incorrectas.

“Me alegra que seamos todas mujeres a la misma hora: Pamela David (América), Maju Lozano (Canal 9) y Mariana Fabbiani (eltrece). Está bueno porque eso habla de una época y del peso que tiene la mujer. Pese a todo lo que falta todavía. A la tarde copamos la pantalla y eso es una doble responsabilidad”, asevera con simpatía quién, además, semanalmente, se hace tiempo para oficiar de invitada especial en Radio Metro en el programa Perros de la calle y de encarar sus propios diseños de ropa. “Las conductoras debemos tener un rol más integral, más comprometido. Creo que debemos exponernos y hablar en primera persona. A mi juicio todas deberíamos salir del confort y del lugar de moderadoras y comprometernos mucho más con la realidad”, destaca la chica que desde la pantalla que la devuelve a Cortá por Lozano se instala en cada hogar de lunes a viernes a las 14.30 con la fidalidad de su público.

En el camino de erguirse y consagrarse en el rol de conductora, Leo Montero, su compañero de AM, antes del mediodía durante 10 temporadas, con quien forjó una estrecha amistad, ocupa un lugar central. “Está fantástico. Lo adoro. Lo veo y nos seguimos viendo”, expresa la mujer del controvertido Jorge Corcho Rodríguez que ahora toma las riendas del magazine vespertino de manera unilateral.

“Es distinto al estar conduciendo con otro. El estar de a dos también es muy bueno porque tenés el relax de cuando querés faltar, cuando tenés algún compromiso. Estar sola es más responsabilidad”, asegura radiante. “Me parece que en la carrera de los dos merecíamos como llegar a esa instancia, de tener como un lugar propio cada uno. Me parece que hemos crecido y lo veo muy muy bien a Leo todas las noches”, aprecia Lozano quien, para el Día del amigo fue al estudio de El Nueve a participar en su envío Mejor de noche y enseguida él, como devolución de gentilezas también la visitó en el actual ciclo de Telefe.