Nicolás Cabré se negó a compartir un spot con Flor Vigna y Gimena Accardi

Ya no es ningún secreto que la relación entre el protagonista de Mi Hermano es un Clon y sus compañeras no es la mejor. Por ese motivo, aunque se podría pensar qué como figura le dieron una aparición individual, según Infobae, Cabré se encargó de aclarar que no quería compartir cámara con las actrices.

Actualmente, ellos comparten las grabaciones de los últimos episodios de la novela con un clima muy tenso: todos están ofuscados con Cabré. Desde aquél momento en que Laurita Fernández increpó a Flor Vigna por compartir una escena en la cama junto a su novio, la relación jamás volvió a ser cordial.

Dado el bajo rating y la tensión entre los actores –Cabré ni siquiera fue invitado al festejo por los 50 capítulos-, el deseo en El Trece para el 2019 es claro: qué termine Mi Hermano es un Clon y desligarse de su protagonista. Al menos desde Pol-Ka no es ningún secreto que ya no volverán a contratarlo.

