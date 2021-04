Verónica Soldato, durísima contra Horacio Cabak

Luego de la desmentida de Rocío Oliva, quien fue señalada como una de las amantes del conductor y los rumores que lo vincularon con Mariana Brey, Verónica Soldato aseguró que no está en sus planes recomponer su matrimonio.

"De ninguna manera me voy a arreglar con Cabak, de ninguna manera voy a seguir con alguien que me engaño constantemente, que tiene una doble vida", disparó al hablar con el periodista Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana.

Y agregó: "Quizás fui demasiado confiada, no quiero perseguir a nadie pensando todo el tiempo que me mete los cuernos y por eso no me voy a arreglar con Horacio. Acá él tuvo todo y eligió eso, así que bueno, ya se me pasará la angustia pero yo me valoro".

Además, explicó por qué decidió contar lo que estaba pasando en su pareja. "Quise que se supiera todo esto para no quedarme con la angustia porque si no él se hubiera ido de casa y todo el mundo me hubiera preguntado a mí. Él es el culpable, él trajo todo esta basura a la familia. Me pare bien que él se saque la careta de la cara y explique qué paso. No lo odio, no puedo odiarlo todavía y lo que más me preocupa son los chicos", manifestó en referencia a Ian y los mellizos Chloé y Alan, los hijos que tienen en común.

En relación a las amantes de Horacio Cabak, Verócina Soldato señaló que nunca sospechó de Mariana Brey, a quien conoce personalmente y que encontró conversaciones comprometedoras con una usuaria de Twitter con la que el conductor hablaba con frecuencia e incluso le había mandado regalos.

Cabak prefirió bajar un tono, "no es para llevarlo a los medios", sostuvo. Verónica Soldato, fue lapidaria con Horacio Cabak, en diálogo con Ángel De Brito.

"Todos los likes y conversaciones con la mina en redes ya eran una falta de respeto, el niega todo, pero eso que se ve es un jugueteo que no debería haber existido", señaló.

También apuntó contra Marité De Jesus, una reconocida fotógrafa: "Con ella intercambiaba mensajes para ir a un hotel y parece que ahí empezó la historia que viene desde noviembre del año pasado".

En referencia a Rocío Oliva, admitió que le molestaban los videos que subían a las redes la ex de Diego Maradona y su marido. "De Rocío sospecho porque lo conozco mucho a él. Él odiaba todo el tema Maradona, decía que era de cuarta y de repente empezó a decir que Rocío era buena mina, que le caía bien y yo por esas actitudes sospechaba, en ese momento no lo veía, pero ahora pienso que pasó algo", detalló.

"Él no se quiere arreglar conmigo, él quiere mantener su imagen impecable", concluyó.