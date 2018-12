Cuatro días después de haber dado a luz a Salvador Uriel, su primer hijo junto a Javier Naselli, Vicky fue dada de alta de la clínica junto a su bebé. Sonriente y muy contenta con su bebé en brazos, los periodistas la esperaban en la puerta y ahí se despachó con desopilantes frases.

“Estoy sacando al bebé por primera vez a la vida. Yo estaba haciendo una producción de fotos en una pileta y cuando salí me chorreaba un poquito de agua. Pensé que era de la pileta. Y había roto bolsa, pero no podía ser porque me faltaban dos semanas”, comenzó relatando.

Mientras su marido la esperaba a un costado luego contó cómo su hijo se adelantó dos semanas: “La conexión que tengo madre-hija... ¿Es madre-hija? No, madre e hijo, ja, ja, ja Es que es una frase armada y se me confundió”.

“Hace dos días conocí a mi gran amor y está acá en mis brazos. Del útero a la vida”, lanzó, con todo su humor mientras contaba que estaba durmiendo poco. “Puede estar llorando, pero se pone acá en mi pecho, siente el olor a la mamá y es un amor que me emboba. Hoy vivo su vida”, aseveró.

“Ya no se duerme más porque llora a cada ratito. Si no es porque tiene gasecitos, porque se hizo popo o quiere hacer un provechito”, detalló Vicky para manifestarse al grito de “¡soy mamá!”.

Más desopilante que nunca, aseguró: “Soy madre, no lo puedo creer, es el mejor premio que pude haber recibido en mi vida”.

Tras cartón comentó que “en mi casa ya le tenemos preparada la habitación que va a ocupar el hermoso Salvador Uriel”.

Luego señaló: “Es el momento más feliz de mi vida. Nunca imaginé que iba a sentir una cosa así, es lo mejor que me pudo haber pasado”.

Finalmente, la vedette afirmó: “Dios me hizo el mejor regalo que me podía haber hecho y ahora yo voy a demostrar que estoy a la altura para ser una muy buena madre”.