Vicky Xipolitakis y la pelea escatológica que sufrió con su ex esposo

Este fin de semana, desde Podemos hablar, la griega más mediática del país logró por un instante dejar a los invitados absortos con su relato. En este caso se refirió al día de la madre que vivió antes del nacimiento de su hijo. "Yo sabía que no era feliz, que estaba viviendo una vida que era mentira y trataba de darle más cosas y ver si podía cambiarla, pero las personas no cambian, por eso lamentablemente me fui", reveló la vedette.

En lo concreto, Vicky se había despertado temprano, cuando descubrió a su marido en el baño. De aquel dato cotidiano, devino una situación ¡escatológica!

"Él había ido al baño, fue a hacer una necesidad y lo tenía en la mano. ‘Ves que sos una tarada, vos sos esto, me tapaste el baño otra vez’. Vino a la cama y me despertó con eso en la mano, literal. Después me lo tiró y se fue. Ahí me quedé llorando", comentó dejando mudo al propio Andy Kusnetzoff.

Si de no guardarse nada se trata, Xipolitakis parece ir camino a superar lo impensado. Así, después siguió dando detalles acerca de sus impresiones e impotencia.

"Me quedé en el piso llorando y me seguía diciendo ‘ves que estás actuando, ves que sos una tarada’. Así, siempre y yo en ese momento estaba embarazada. Todo lo que vivía era de esa manera", recordó para revelar además cómo de esas discusiones domésticas, devino en preocupaciones mayores.

"Al final ese día terminé con una crisis de llanto que me tuvieron que internar enseguida debido a que la panza se me había puesto dura". Claro que Naselli no quedó eximido de semejante escena y Vicky la recordó paso por paso.

Así, al momento de que su pareja ingresara para conocer su estado, el esposo terminó llevándose una sorpresa.

"Es que a él lo sacaron de la clínica, ante semejante circunstancia, desde el entorno que me cuidaba, pero también desde el hospital me consultaron si quería hacer una ‘asistencia por violencia. Francamente siempre dije que no porque no quería llegar a ese punto", confió la invitada, acaso arrepentida por haber mantenido su bajo perfil durante aquella odisea. Por fin, el adelanto en el programa de lo que será su primer día de la madre co Salvador en brazos, le devolvió la sonrisa.