"No me llamaron ni me han vuelto a llamar. Por lo cual, sin que me echen y sin que me haya ido, estoy afuera", dijo.

ADEMÁS:

En su explicación, señaló: "Hace un mes y medio hubo un paro en el canal. Yo me siento un deudor de todos ellos, más que por ellos por mí mismo, por mi historia personal, siempre acompaño los paros".

Luego, prosiguió: "Yo les digo que si hay un paro de los trabajadores yo hago paro. Lo aviso porque yo sé que tengo un salario privilegiado que les hace pensar que me tengo que poner la camiseta de la empresa". En este sentido, Morales contó que ese mismo día una "persona que dirige el canal" se lo reprochó.

Asimismo, hizo referencia a que "lo que ocurrió después de la discusión es que nunca más me llamaron y el ninguneo duele".

En su relato, el periodista prosiguió: "No quiero provocarle un daño a C5N, por todo lo que significa; C5N que es mucho más importante que ese trabajador y que yo mismo. Ha cumplido una misión espectacular, y la sigue cumpliendo muy bien".