Video: fuerte pelea en vivo entre Cinthia Fernández y Gladys Florimonte

Mientras la humorista daba a conocer el origen de su personaje Zulma, la presentadora aprovechó para consultarle sobre su mala relación con la modelo. Ella intentó evadir ese tema, pero Fernández se mostró preparada para ir por todo. “Creo que una vez discutimos... vos dijiste que te ibas a ir del país si asumía como política”, deslizó sin pelos en la lengua, lo cual fue confirmado por la invitada, quien tildó sus intenciones de “chiste”.

“A ella le gusta mucho la política. Te vi muy cerquita de la política, disfrutando... bien de adentro. Te tenían bien cuidadita. Le dabas a la política...”, dijo Cinthia sobre Gladys, pero a la actriz no le cayó para nada bien ese comentario.

“Linda, todo lo que tengo es gracias a mí, ¿sabes de qué hablo? Mientras vos bailabas y te hacías la pelo…, yo iba con una valijita en un colectivo, ¿sabes de cuánto? No iba en uno coche cama. Mientras vos bailabas y pasabas la gran vida. No hables pavadas. No estoy nerviosa. Sos una maleducada y resentida social”, le contestó visiblemente molesta Florimonte.

Fue ahí cuando Nazarena decidió meterse en el medio de la pelea e intentar ponerle punto final a una disputa que viene de larga data. Dos años atrás, Gladys había asegurado que si Cinthia conseguía un cargo en la política, ella se iría del país.