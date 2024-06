El fastidio de Fabiana Cantilo en La Peña de Morfi: "No sé por qué me cortan"

El clásico programa de Telefe se vio envuelto el último domingo en una serie de inconvenientes técnicos que empañaron la experiencia de los artistas y generaron repercusión.

En primer luego, en el momento en que Cantilo se disponía a cantar, un corte de micrófono generó un tenso impasse que no pudo disimularse al aire."¡Me cortaron!", exclamó la artista mientras tocaba el aparato, expresando su visible incomodidad. "Estás", le respondieron desde la producción, a lo que ella retrucó de inmediato: "Bueno, pero acá no está".

"No sé por qué me lo cortan", insistió Fabi dejando en evidencia su molestia por la situación técnica en el estudio. Las imágenes del incidente no tardaron en viralizarse, generando una ola de comentarios en las redes sociales.

Los usuarios reaccionaron de diversas maneras ante lo sucedido. Algunos expresaron su apoyo a Cantilo, criticando el manejo técnico del programa y resaltando su trayectoria y profesionalismo.

"Fabi Cantilo con la peor de las ondas", "Es una profesional y canta hace décadas. En plena transmisión en vivo le cortan el audio, ¿qué pretendés?", "La hicieron ir temprano un domingo jaja", fueron algunos de los comentarios en su defensa.

El de Fabiana Cantilo no fue el único incidente técnico durante el programa. La T y la M, otro de los grupos invitados, también experimentó problemas de sonido que obligaron a interrumpir su presentación por unos minutos.

Ante estos inconvenientes, el conductor Diego Leuco salió al aire para ofrecer disculpas y dar explicaciones al público y los artistas.

"Banquemos. Estamos con la La T y la M en vivo. Se viene el tema para la Selección, se viene el tema para la Scaloneta. Hubo un problemita de sonido, no se estaba escuchando bien el último tema así que en un segundo vamos a solucionarlo", dijo Leuco.