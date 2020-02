Asimismo consideró que "es importante tener un plan, saber qué pasará luego de las protestas para no quedar en el limbo, porque puede ser mucho más doloroso si no existe un plan" e insistió en que "es importante exigir que se nos respete pero de manera organizada".

Además expresó su deseo de que la situación de Chile "sirva de efecto dominó para todas las partes del mundo donde hace falta que se escuche el clamor popular".

Sobre esa misma línea, Ricky respondió a las críticas por sus opiniones sobre Puerto Rico, dado que él y su familia se encuentran radicados en Estados Unidos. "Yo me considero un ciudadano del mundo pero soy puertorriqueño así haya nacido en la Luna", destacó y precisó que "vivir en Estados Unidos no hace que me preocupe menos por las necesidades de mi gente; cuando digo necesidades de mi gente por supuesto hablo de Puerto Rico, pero también lo hago en nombre de la región".

Por otro lado, cabe destacar que en las últimas horas se difundió una lista de exigencias para sus shows en Argentina, las cuales incluyen un camarín pintado de azul, comidas y bebidas especificas, velas aromáticas, entre otros productos.