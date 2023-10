Violenta discusión entre dos ex Gran Hermano

En panel del ciclo de espectáculos de NET TV -integrado por Sebastian Basalo, Meli Vinci, Lucas Bertero y Guillermo Pardini- estuvo como panelista invitada Camila Lattanzio, la ex "Gran Hermano 2022", quien se encontraba muy molesta por haber sido tratada de mentirosa por su excompañera de casa y actual participante del "Bailando 2023".

Captura de pantalla 2023-10-19 a las 22.31.41.png Camila Lattanzio en "Entrometidos en la Tarde"

Camila le había advertido a Juliana que iba a mostrar el escandaloso video que le grabó a su ex Maxi -sin su consentimiento- y en el que se ve a la santafesina provocando constantemente a su entonces pareja, mientras intentaba descansar en la cama.

“Ella me mandó un mensaje amenazándome por este video. Me escribió 'Mirá, tengo un abogado con el que hablé sobe el video'. Yo no grabé el video, lo grabó ella y como cualquier video se puede difundir”, explicó Lattanzio y aclaró que su ex compañera “no es la mansita de Gran Hermano”.

WhatsApp Video 2023-10-19 at 17.19.24.mp4

"No quiero que me hables más! No quiero que me hables más!" le dice Maxi a Juli, intentando descansar recostado en la cama, mientras la chica de Venado Tuerto le insistía: "Maxi, ¿en qué momento....?". Hasta que, ante la indiferencia de su entonces pareja, le sacó la gorra que le tapaba la cara, generando la molestia del cordobés que expresó: "¡Basta! ¡No me toques más! ¡Salí de acá!".

El fragmento del violento video -que forma parte de más de una hora de grabación- desenmascara la real personalidad de Juliana Díaz, según aseguró Camila Lattanzio. La joven estuvo en el programa de Carlos Monti, que se emite en NET TV de lunes a viernes de 14.30 a 16, para presentar su nuevo tema musical "Loca", en la que hace dúo con la cantante uruguaya Shei.