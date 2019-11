¿Volvieron? Flor Vigna y Nico Occhiato, ex con muy buena onda

CHARLANDO VIGNA NICO

"Esa foto es del Súper Duelo donde estábamos todas las parejas ahí. Flor recién había terminado de bailar y después me tocaba bailar a mí. Y se me acercó para decirme ‘estirá la espalda y bien los brazos ahora que tenés que bailar’. Fue un consejo que habla de lo bien que nos llevamos’", contó el joven en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

Occhiato fudio otras impresiones de su vínculo con Vigna: "Yo no sé si la palabra es ‘amigos’, somos ex que tenemos buena onda. Por ahí se puede llegar a forjar una amistad pero más adelante, hoy es muy reciente nuestra separación. Nuestra comunicación empezó cuando los programas o los portales titulaban cosas mías en contra de ella o viceversa, entonces nos hablábamos para decir ‘che, mirá lo que salió en tal lado... Sabé que no pienso así, está sacado de contexto’", expresó.

Por su parte Flor también se refirió a los rumores de un acercamiento e intentó bajarle el tono a esa polémica aunque también dejó en claro que quiere estar bien con su ex. "Tenemos buena relación con Nico y a mí me hace bien poder tenerla. Tenemos una buena relación, que no es una gran relación. Cada vez que lo veo, lo saludo, no me voy a tomar un café con él... Compartí, muchísimas cosas con él, cinco años, incluso compartí más cosas con él que con amigas y era reocontra feo tener una mala relación", contó.

Lo cierto es que esta buena onda entre ellos disparó el enojo de Mati Napp, quien salió con Flor Vigna por tres meses, porque si bien ellos están separados algunos aseguran que él tenía intenciones de reflotar la relación y a partir de este supuesto nuevo vínculo siente que no tiene chances. Y tan fuerte parece ser el enojo, que en las últimas horas corrió el rumor que estaba con ganas de bajarse del Bailando y dejar de entrenar a la pareja de Flor.

La buena onda de Nico y Flor es evidente, como así también el enojo de Mati Napp. El tiempo será quien ponga las cosas en su lugar y despeje las dudas.

