Entre todo ese contenido, una historia generó muchas suspicacias. ¿De qué se trata? La actriz y cantante reconoció en video que no puede sacarle los ojos de encima a “Dani Stone”.

“Roberto se sacó la remera. No mires, no mires”, se repetía Barón a sí misma mientras el delantero de Banfield se paseaba con el torso desnudo por el jardín de su hogar -ver en galería-. Y, ante esta publicación, sus seguidores no tardaron en señalar cierto cachondeo entre los padre de Morrison.

Un reencuentro feliz

Durante este fin de semana, Barón contó cómo se gestó la inesperada convivencia con Osvaldo. “Fui a buscar a Momo, me dijo que no quería volver al departamento, que quería estar con el hermano el perro y el papá y con vos también, quedate. Padre adhiere, quedate. Se terminará el mundo? Me quedo. Hay pasto, recuerdo cómo se siente tener el sol en la cara, el perro y a mi hijo, el fin de la paz y el silencio, el quilombo que más extrañaba”, relató.

Y agregó: “Recuerdos cien mil por segundo, un millón, cien mil millones. Se abren vinos, potes de helado, se sigue recordando toneladas por minuto pero se ríe. Cumplo 33 años, se festeja, e inesperadamente es un cumpleaños de los mas lindos, muy inesperadamente. Momo nos regala un show de trap, se abre champán, pregunta si los sueños se cumplen. Daniel intenta justificar la torta ya comida (que hice yo hace 2 días) la vela y la bengala usada. El chiste del ensamble y las risas. Momo insiste en encender una bengala usada. Comienza eufórico a cantar el feliz cumpleaños en inglés, el padre en un acto patrio típico se indigna. Bailamos hasta las 9 am. Vimos el amanecer”.

ADEMÁS:

Fredy Villarreal confesó que casi se agarra a trompadas con Marcelo Tinelli

Susana Giménez: "Tengo terror de que nos quieran convertir en Venezuela"