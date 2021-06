Vuelve el Calendario Pirelli, tras un año sin publicarse

Embed

Cabe destacar que aún no se reveló el listado de los famosos que oficiarán de modelos para el calendario de 2022, la firma optó por el creador de hits como "Heaven" y "Everything I Do", de reconocida afición por la fotografía, para que retrate a las estrellas seleccionadas, según confirmó el propio artista en sus redes sociales.

bryan-adams-diana-gales-kfpC--1248x698@abc.jpg

“Estoy orgulloso de haber sido elegido como fotógrafo del Calendario Pirelli 2022. Unir la fotografía y la música para ‘The Call’ es muy emocionante y sin duda involucrará a personas extraordinarias”, explicó. “Dentro de pocas semanas comenzarán las sesiones de fotos. Estoy electrizado”, publicó Adams en su cuenta de Instagram.

El calendario Pirelli, un icono de la fotografía y de la moda, se edita desde 1964 y es célebre porque sus 20.000 ejemplares no se venden, sino que solo se distribuyen entre clientes relevantes de la compañía y personalidades.

calendario-pirelli-50-anos-y-mucho-mas.jpg

A lo largo de los años, las imágenes del calendario Pirelli -que pasaron de mujeres totalmente vestidas a sugerentes desnudos, para luego virar hacia mujeres vestidas y sin maquillaje, o inclinarse por la diversidad incluyendo fotografías masculinas- fueron marcando una suerte de imagen de los tiempos, convirtiéndose en iconos de la evolución de las costumbres.

Sophia Loren, Penélope Cruz, Naomi Campbell, Nicole Kidman y Rosalía son algunas de las personalidades que han posado para “The Call“ (apodo del célebre calendario).

1480382942_578413_1480500414_album_normal.jpg

Algunas de las publicaciones más recordadas de Bryan Adams son: “American Women” (2004), “Exposed” (2012), el proyecto sobre los veteranos de guerra británicos “Wounded: The Legacy of War” (2014) y “Homeless”, publicado en 2019.

El fotógrafo y musico estuvo por última vez en Argentina en octubre del año 2019, cuando repasó una trayectoria de casi 40 años en un concierto en el Luna Park, que estuvo plagado de hits.