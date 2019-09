Asimismo, la rubia buscó despegarse de las versiones que la señalan como la responsable máxima de la caída en desgracia del delantero en el club italiano a raíz de los comentarios que emitió cuando su marido no era convocado a jugar por el nuevo técnico. "Dijeron que lastimé a mi esposo, el padre de mis hijos. ¿La gente piensa cuando habla? ¿Cómo puedo no querer el bien de Mauro? Es el mío también", dijo en una entrevista con el diario local Corriere della Sera.

"Esto no es un divorcio. Mauro e Inter son como unos novios que se toman un tiempo para pensar y reflexionar", dijo, como analogía de lo que pasó entre ambas partes. ¿Será un “impass” como el de Ross y Rachel de la sitcom Firends o triunfará el amor al final?

No obstante, Wanda se cuidó de mantener su actitud negociadora, al afirmar que junto a su esposo elegirán en cuál de los dos clubes es el mejor para que Mauro Icardi continúe su carrera. "Al PSG no se le podía decir que no, tienen todo para ganar. Son un club lleno de estrellas y Mauro ahora tendrá el honor de formar parte", agregó.

"El Inter necesitaba venderlo, pero él era el capitán y no quería abandonar el club. Fue todo una estrategia para venderlo. (…) En enero pasado se negó a ser transferido a otro equipo. Él respondió: 'Soy el capitán y no dejaré este equipo'; y allí, se rompieron las relaciones ", explicó, antes de ubicarse como una víctima de daño colateral dada su condición de mujer.

"No creo que me discriminen por ser mujer. Pero soy una figura que no existe: esposa y agente. Escuchar a una mujer hablar sobre fútbol es extraño. Pero las empresas siempre me han tratado con respeto e igualdad. No me gusta hablar de sexismo o racismo: los que hacen ciertas acusaciones tienen el problema", dijo. “No soy la mala de la película, fui quien resolvió esto. Fue difícil salir de esta situación y hacerlo encontrando un equipo de ese nivel. La elección de PSG nos enorgullece. Como agente logré hacer lo mejor posible, sin traicionar ni a la mayoría de los fanáticos que lo aman ni al Inter”