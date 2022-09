Wanda Nara fue vista cerca de un jugador de Boca

En LAM, Pia Shaw confirmó que a Wanda se la vio en Afrika muy cerca de futoblista xenoeze: "Wanda fue a un boliche muy conocido, llamó la atención que estaba el jugador de Boca Martín Payero. Se los vio charlando, nada más, pero esto suma".

Mientras que Yanina Latorre comentó: "Hace un mes tengo un señor, que no lo conozco, que me quiere vender una información que yo no voy a pagar y es sobre Wanda, dice que sale con un jugador”.

En el ciclo de las noches de América TV dieron más datos de este supuesto romance entre Wanda y Payero.

Estefi Berardi, otra panelista de LAM, también tomó la palabra sobre el tema y recordó un viejo rumor.

"Me llegó lo mismo. ¿Te acordás que te conté y vos me dijiste 'a mí también'? Me dijo 'club argentino', que 'Wanda estaría con alguien'", aseguró.

FcqbyYIXEAMiQOk.jpg Martín Payero, ¿cerca de Wanda Nara?

Por su parte, hace un par de días Wanda Nara confirmó que se separó del futbolista Mauro Icardi luego de que circularan rumores de un nuevo distanciamiento entre ambos.

“Me resulta muy doloroso vivir este momento”, expresó Wanda en un breve comunicado que publicó en una story de Instagram. Y siguió: “Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí”.

“No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación”, aseguró la hermana de Zaira.

Y concluyó: “Por favor pido (que) puedan entender no solo por mí, (sino) también por nuestros hijos”.

Mientras que Mauro Icardi había negado la separación en primer término y luego se llamó a silencio en las redes sociales.