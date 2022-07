"Chicas, si yo estando así tengo tanto éxito les recomiendo que empiecen a darle a las pizzas sin culpas", arrancó Wanda Nara con su estilo habitual.

La cosa no quedó ahí y agregó: "Obviamente nadie sube una foto donde se ve mal. Cuando me enfermé de covid no subía fotos arruinada en la cama. Todos (los que tenemos la posibilidad) ponemos la foto comiendo sushi o en un balcón con buena vista".

"Me la paso comiendo polenta, arroz, fideos con manteca, pero no son muy instagrameables", reveló la madre de Benedicto, Constantino y Valentino López, y de Francesca e Isabella Icardi.

"Como también mis hijas lloran y tampoco las subo así. Espero que estén de buen humor para hacerles una foto. En fin. El retoque puede beneficiar o perjudica", admitió.

La empresaria siguió refiriéndose a la fotos: "Les puedo asegurar que amo cada centímetro de mi cuerpo. ¡Sí! Tengo celulitis, como todas tenemos acné y en verano raíces porque descanso de la tintura".

"En fin, ¡soy real! Y elijo mi mejor perfil para subir a mis redes", concluyó Wanda Nara.

Sin título-1.jpg El posteo de Wanda Nara.

Sin Mauro Icardi y con su hermana, la empresario sigue disfrutando del verano europeo en Ibiza y fue noticia por lo que pasó en boliche.

Las hermanas estaban disfrutando del recital de Ozuna en el sector VIP del boliche Ushuaia con el estilista Kenny Palacios, cuando la rubia capturó en sus historias de Instagram el momento en el que un hombre se acercó a ella y le besó los pechos.

Acto seguido, se escucha a Zaira gritar: "Borralo, borralo...". Pero lejos de hacerle caso a la menor del clan Nara, Wanda dejó las imágenes en su perfil.

El muchacho es cuestión es Eddie Rodríguez y forma parta del estudio Frumboli, con el que la modelo suele producirse para ir a eventos y cumplir con sus compañas publicitarias.