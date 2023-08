Wanda Nara, a puro lujo: cuál fue el postre que comió y en qué auto anduvo

La conductora de "MasterChef" visitó el prestigioso restaurante Cipriani, una cadena gastronómica de renombre internacional con más de 20 sucursales en todo el mundo y eligió deleitarse con una porción de torta. Según se detalla en el sitio web del lugar, cuesta alrededor de diez dólares.

WANDA .jpg

Sin embargo, el impacto económico de esta elección es aún mayor en la Argentina, donde la cotización del dólar blue está cerca de 580 pesos, lo que equivale aproximadamente al valor de una cena completa para una persona en muchos restaurantes del país.

Pero el derroche de lujo no se limitó solo al postre. Wanda Nara también compartió una imagen en la que se muestra relajada y sonriente dentro de una lujosa. Su elección de atuendo también acaparó la atención, con un conjunto de Gucci en tonos rojo, azul y blanco que resalta su estilo audaz y sofisticado. Combinando un top de lanilla rojo con detalles en azul y blanco y un pantalón oxford, la modelo demostró su afinidad por la moda de alta gama.

Los detalles no se dejaron al azar, ya que Wanda Nara complementó su look con accesorios exclusivos de Louis Vuitton, como aros dorados, una cadena con un elegante dije y pulseras a juego. Su publicación en redes sociales desencadenó una avalancha de interacciones, incluyendo miles de "me gusta" y comentarios elogiosos tanto por su elección de postre como por su estilo exquisito.

La capacidad de Wanda Nara para fusionar la opulencia con la elegancia sigue cautivando a sus seguidores y consolidando su posición como una influencer destacada en el mundo del entretenimiento y la moda. Su elección de disfrutar un postre de alta categoría, junto con su sentido distintivo de la moda, siguen demostrando su capacidad para dejar una marca en la esfera digital y más allá.

WANDA NARA.jpg

El relato de Wanda Nara sobre su enfermedad

Wanda Nara habló con el periodista Ángel de Brito y le contó que está haciendo un tratamiento y cómo fue el duro momento en el que su familia se enteró de que ella estaba enferma. "Cuando esté más tranquila, cuando vuelva a Buenos Aires seguro lo contaré", explicó la empresaria, que ya empezó su tratamiento con medicación.

"Cuando lo pueda entender yo, quizás pueda contarlo públicamente. Fue duro porque me enteré por la tele. Nadie me decía, no me confirmaban un diagnóstico", agregó la esposa de Mauro Icardi sobre los comentarios de Jorge Lanata en televisión. La famosa dijo que aún está "en shock, asimilando".

"Los médicos, con cautela, no me decían 'tenés tal o cual cosa' porque querían ser específicos. El análisis final me llegó el jueves. Antes de la biopsia nunca te confirman. En un momento entraban enfermeras llorando y me abrazaban. Y yo le decía a Mauro 'me voy a morir y no me lo dicen'", resumió Wanda Nara.