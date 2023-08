Panelista de TV indignada por el aumento de la luz

“Yo no puedo pagar esto, es un delirio”, disparó Berardi, y añadió: “Cuando lo vi sentí que me iba a dar algo”. Posteriormente, brindó detalles sobre su departamento y el monto exacto que debe abonar: “Es un dos ambientes de 47 metros cuadrados. Pagaba 12 mil y este mes me vinieron 55 mil”, cerró.

Carmen Barbieri cruzó en vivo a Estefi Berardi: “Sos una desagradecida”

Estefi Berardi debutó el lunes como parte del panel de Poco Correctos, el nuevo programa que conducen por el trece “El Pollo” Álvarez y “El Chino” Leunis. Para poder prepararse para el primer programa a las 17 horas, la panelista se ausentó de su trabajo en Mañanísima, el magazine que conduce Carmen Barbieri.

“Porque debuta no viene. Si no vino porque está enferma, yo cuando me enfermo, me enfermo a la mañana y a la tarde”, se quejó Barbieri, quien al día siguiente no dudó en decirle en la cara de todo a Estefi.

“No estoy enojada ahora, ayer estaba. No me cayó bien, eso no se hace”, le dijo Carmen a la panelista, quien lejos de disculparse le respondió: “Repetímelo en la cara, ahora”.

Embed

Lejos de dejarlo ahí, Barbieri, fiel a su estilo, le dijo en la cara lo que pensaba: “Me enojó que sos una desagradecida. En la vida hay que ser agradecida, hay que avisarle a la conductora que no vas a venir”.

Pero Berardi, sorprendida, dijo: “Carmen, es un montón eso. Carmen, te estas yendo al pasto. ¿No se me pudo haber pasado avisarte?”.

“No. Si hablamos por privado. Estábamos criticando a alguien y después te dije ‘sos mi pingo’. Yo apuesto a esta yegua. La estoy viendo que crece”, concluyó Carmen Barbieri.