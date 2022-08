Wanda Nara se divorcia de Mauro Icardi: escuchá el audio que lo confirma

"Yo me vine acá a la Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaría unos días más y después vuelvo", dice Wanda en la grabación difundida en LAM.

El audio en el que Wanda Nara asegura que inició los trámites de divorcio de Mauro Icardi.mp4 Wanda Nara se divorcia de Mauro Icardi

Según trascendió, la grabación es una respuesta que la polémica empresaria le envió a Carmen, la empleada que denunció que la dejaron varada en la casa de campo de Milán

"Estoy organizando las cosas para el divorcio porque no puedo más y porque le pedí el divorcio", agrega Wanda Nara.

En otros audios, la empresaria le promete a su empleada que se encargará de solucionar su situación apenas esté de regreso en Europa y le reclama por su aparición pública.

image.png Wanda y un duro momento personal

"Cuando vuelva, te saco el pasaje y todo lo que necesitas. Nada. Estoy organizando las cosas para el divorcio porque no puedo más. Lo que no puedo creer es que hables así y que digas esas cosas en la tele. Vos dijiste que no eras así y siempre criticaste a las personas que hacían eso. La verdad es que no entiendo por qué si siempre te ayudamos con todo lo que necesitaste. Si ahora te estás queriendo ir, no me parece que sea la manera ir a pedirlo en la tele", señaló Nara.

En su respuesta, Carmen le negó haberse puesto en contacto con los periodistas, le agradece por todo lo que hizo por ella en este tiempo y asegura que cuando le envíen los pasajes se irá.