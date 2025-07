Por qué Cris Morena plantó a Mario Pergolini y se bajó a último momento de su programa

"Cris Morena estaba invitada al programa de Mario Pergolini", comenzó a contar Yanina Latorre, al aire de su programa, SQP, en las tardes noches de América. Cris estaba prevista para la primera semana de invitados del nuevo programa del prime time de El 13 en un intento de ganar público juvenil y de arrastrar a la audiencia de los jóvenes que crecieron viendo los productos creados por Morena.

"Cris Morena acaba de plantar a la producción de Pergolini, después de que se trabajó todo el día para ella. Armaron un musical, 50 chicos de su escuela que ahora hay que bajar, estuvieron ensayando todo el día para esto", compartió la conductora, sobre todo lo que se había generado alrededor de la visita de Cris al programa de Mario.

"Tiró una excusa que es tremenda, tiró después otra excusa más o menos y una tercera excusa... La última es que se sentía mal, la segunda era porque no quería tanta exposición y porque no fue la primera mujer invitada(estuvo la cantante Cazzu a comienzos de semana) ", explicó Latorre, sobre los argumentos que habría puesto Morena, para no presentarse en las grabaciones de Pergolini.

¿QUIÉN SALVÓ A PERGOLINI?

En una primera semana de Otro día perdido y en la vuelta de Mario a la tevé después de una década y media de alejamiento total, la lucha por posicionar al programa en las noches del canal y de generar repercusión, viene siendo dura. Y uno de los grandes recursos para conseguir audiencia son los reportajes con los famosos.

Mario Pergolini, nota 2.jpg Joaquín Furriel fue el entrevistado que reemplazó a Cris Morena en Otro día perdido, en El 13.

Y, en medio de la problemática que significó la baja de Cris, a pocas horas de tener que grabar un nuevo envío, fue Joaquín Furriel, actor de renombre y con muchos trabajos en su haber, quien "salvó las papas del fuego". Incluso, su entrevista fue lo más visto del último programa, logrando un pico de medición de 5, 3 puntos de rating.