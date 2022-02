Wanda Nara y un video que aumenta los rumores de crisis

“Paseo de cada noche a Tano”, escribió Wanda en su cuenta de Instagram junto con un video en el que se la ve caminando al lado del río Sena en París con uno de sus perros. En el video se la ve acompañada de Mauro Icardi como si se tratara de la rutina de la pareja y como si todo estuviera bien. Pero al tiempo, la empresaria, decidió borrar el video. Y no solo ese, sino todo lo que había subido en las últimas horas.

272729031_968495730758136_6597454410358978955_n.mp4 El video que compartió Wanda Nara junto a Icardi

Todo comenzó cuando Icardi dejó de seguir a Wanda Nara el fin de semana y eliminó su cuenta de Instagram, horas más tarde la empresaria compartió en sus historias una selfie donde se la ve sin el anillo. Luego Valentino, el hijo de la pareja, subió un video donde se lo ve alentando a Mauro y de fondo se escucha la voz de la modelo, lo que dio a entender que ella estaría alentando a su marido.

¿El motivo de la supuesta crisis? Según algunos Wanda Nara habría encontrado a Icardi revisando fotos de la China Suárez, otros dicen que están separados hace rato, pero ninguno de los dos hizo declaraciones al respecto. A diferencia de la vez anterior se limitaron a no decir nada.

La que sí habló fue Natacha Eguía, mejor amiga del matrimonio y quien está en pareja con Juan Imhoff. Ella explicó que alguno de los dos harían declaraciones pronto. Las mismas no llegaron, al menos no como lo hizo en su momento a través de un comunicado cuando ocurrió todo lo de la China Suárez. Por el momento solo compartió ese video donde se la ve compartiendo un momento con Icardi pero al haberlo borrado nada asegura que no estén pasando por una crisis.