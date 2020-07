La 72da. edición de los galardones que premian a lo mejor del universo series de habla inglesa, se llevará a cabo el 20 de septiembre próximo con el comediante Jimmy Kimmel como anfitrión, en un formato aún no confirmado pero previsiblemente virtual por la pandemia de coronavirus.

También de manera virtual se comunicaron las nominaciones, durante el mediodía argentino con transmisión en vivo por el canal de YouTube de TNT, que será como cada año la señal que emita la ceremonia.

“Watchmen” partirá como la gran favorita con sus 26 nominaciones entre premios artísticos y técnicos, seguida de la comedia “The Marvelous Mrs. Maisel” (de Amazon Prime Video, con 20 candidaturas), “Succession” (HBO, 18) y “Ozark” (Netflix, 18).

En una temporada televisiva en la que creció el consumo producto de la cuarentena extendida a casi todas las regiones del planeta, a lo que debe añadirse la aparición de nuevas plataformas como Disney+ y Apple TV+ con su contenido original propio, las categorías principales ampliaron su número de candidatos para hacer lugar a todos.

En el rubro de serie dramática las nominadas son ocho: “The Handmaid’s Tale” (por Paramount en Argentina), “The Crown” (Netflix), “Killing Eve” (Paramount y Flow), “The Mandalorian” (llegará al país con Disney+), “Succession”, “Better Call Saul”, “Ozark” y “Stranger Things” (estas tres de Netflix).

También ocho son las comedias: “Curb Your Enthusiasm” (HBO), “Dead to Me” (Netflix), “The Good Place” (por Netflix en el país), “Insecure” (HBO), “The Kominsky Method” (Netflix), “The Marvelous Mrs. Maisel”, “What We Do in the Shadows” (sin pantalla en Argentina) y “Schitt’s Creek” (en Flow).

En el rubro de mejor miniserie “Watchmen” tiene una dura competencia con cuatro series de contenido feminista: “Poco ortodoxa” y “Unbelievable” (ambas por Netflix), “Little Fires Everywhere” (por Amazon Prime Video) y “Mrs. America” (aún sin estreno local).

Finalmente, el apartado de mejor película para la televisión tendrá cinco contendientes: “American Son” (Netflix), “Bad Education” (HBO), “Dolly Parton’s Heartstrings: These Old Bones”, “El Camino: una película de Breaking Bad” y “Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs The Reverend” (ambas de Netflix).

En cuanto a las categorías interpretativas, Jennifer Aniston ("The Morning Show”, Apple TV+), Olivia Colman (“The Crown”), Jodie Comer y Sandra Oh (ambas por “Killing Eve”), Laura Linney (“Ozark”) y Zendaya (“Euphoria”, HBO) serán candidatas al Emmy a mejor actriz dramática.

Jason Bateman (“Ozark”), Sterling K. Brown (“This is Us”, Fox Premium), Steve Carell (“The Morning Show”), Brian Cox y Jeremy Strong (ambos por “Succession”) y Billy Porter (“Pose”) optarán al premio a mejor actor dramático.

En el rubro de intérpretes de comedia, Anthony Anderson (“black-ish”), Don Cheadle (“Black Monday”), Ted Danson (“The Good Place”), Michael Douglas (“The Kominsky Method”), Eugene Levy (“Schitt's Creek”) y Ramy Youssef (“Ramy”) se disputarán el apartado masculino.

Christina Applegate y Linda Cardellini (las dos por “Dead to Me”), Rachel Brosnahan (“The Marvelous Mrs. Maisel”), Catherine O'Hara (“Schitt's Creek”), Issa Rae (“Insecure”) y Tracee Ellis Ross (“black-ish”) fueron nominadas al galardón de mejor actriz cómica.

