Cinco razones que podrían hacerte cambiar a Netflix por Disney Plus

1- Franquicias exitosas: Miles de argentinos podrán cumplir su sueño: elegir cualquier episodio de Los Simpson en cualquier momento del día. Pero también habrá otro contenido adictivo como todas las producciones de Marvel, Star Wars y Pixar. En torno a estas franquicias también habrá material original como las series The Falcon and the Winter Soldier (2020), Hawkeye (2021), WandaVision (2021), What If…! (2021), Loki (2020), The Mandalorian (2019) y un spin off de Monster Inc. Asimismo, algunas que ya no están en auge como High School Musical (2006) van a tener un reinicio.

disney plus primer vistazo

2- Clásicos absolutos: Esas historias que conformaron los años dorados de la animación tradicional van a estar disponibles –como así también sus recientes remakes con actores de carne y hueso o en 3D-. Pero además de títulos como Bambi (1942), Blanca Nieves y los Siete Enanos (Snow White and the Seven Dwarfs, 1937), Fantasía (1940), Pinocho (Pinocchio, 1940), y Dumbo (1941), entre otros, también estarán películas live action que se grabaron a fuego en la cultura pop como Mary Poppins (1964) o Dentro de mi Corazón (So Dear to My Heart, 1948).

3- Programación infantil: Una de las secciones más concurridas de los servicios de streaming es la que contiene opciones ATP. Los más chicos suelen hipnotizarse con las series dedicadas a ellos, mientras sus padres no pueden evitar memorizar las enseñanzas y las canciones presentes en esas producciones. Y en este sentido, el hogar de Mickey Mouse también pisa fuerte con todo el contenido que ya emite en Disney Channel, Disney XD, Disney Kids y Nat Geo Kids. Además, ya confirmaron producciones exclusivas dedicadas a este target.

Disney Plus - Trailer

4- Remakes de hits: Como sucede cuando se remueve la nostalgia y se anuncian nuevas versiones de películas exitosas, los fanáticos ya hicieron notorio su enfado tras el anuncio de la remake de Mi Pobre Angelito (Home Alone, 1990) que se sumará a la plataforma. Sin embargo, no caben dudas que tendrá millones de clicks y será más que rentable. Otros títulos que correrán la misma suerte son Una Noche en el Museo (Night at the Museum, 2006) y El Diario de un Chico en Apuros (Diary of a Wimpy Kid, 2010). La empresa ya avisó que habrá muchas más.

5- Contenido permanente: A diferencia de otras plataformas que tienen parte de su contenido de forma pasajera, todo el catálogo de Disney Plus se encontrará de forma perpetua en la plataforma ya que son los poseedores de todo el material. No es un detalle menor que la compañía hace poco ha comprado a 20th Century Fox y eso extendió casi ilimitadamente su catálogo de serie, películas y documentales de todas las épocas.

