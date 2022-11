Ya no sos mi Margot... Robbie

Precisamente en esa visita, junto a su amiga Cara Delevingne, protagonizaron un escandaloso incidente, con un fotógrafo argentino, a la salida de un restaurante en La Boca.

En diálogo con la revista norteamericana, la actriz que personifica a Harley Quinn en la saga "Escuadrón Suicida" y en "Aves de Presa", explicó que debido a “los problemas legales” que podría tener a futuro, no puede mencionar nada del incidente nocturno en Buenos Aires. Pero ante la insistencia del periodista por saber si las habían lastimado, Margot Robbie fue contundente: "No, pero podrían haberlo hecho".

Luego de la fama repentina obtenida por su papel de Naomi Lapaglia en la película de Martin Scorcese "El lobo de Wall Street", la actriz y productora australiana reconoció que no estaba preparada para perder su intimidad de manera tan repentina.

“Algo estaba pasando en esas primeras etapas y todo fue bastante horrible, y recuerdo haberle dicho a mi mamá "No creo que quiera hacer esto". Ella simplemente me miró y dijo "Creo que es demasiado tarde para no hacerlo" y fue entonces cuando me di cuenta de que el único camino era hacia adelante”. reconoció.

Robbie se quejó sobre los problemas entre las estrellas y la prensa: "A nivel internacional, no hay reglas que protejan a las figuras públicas como las que hay en Los Ángeles”, y contó que en Australia su familia tuvo situaciones peligrosas por culpa de los paparazzi que la perseguían.

"Si mi mamá muere en un accidente automovilístico porque querías una foto mía yendo a un local de comidas, o tirás a mi sobrino de una bicicleta, ¿para qué? ¿Para una foto? Es peligroso, pero extrañamente parece que nada cambia", reconoció.

Escándalo en Argentina

El pasado domingo 2 de octubre, por la noche, Margot Robbie y Cara Delevingne protagonizaron un escandalo a la salida del restaurante Patagonia Sur, en La Boca. El fotógrafo Pedro Alberto Orquera las vio cenando, les tomó una fotos y luego fue agredido -en un confuso episodio- por parte de los acompañantes de la actriz y la modelo.

El paparazzo fue hospitalizado en el Hospital Argerich por una fractura expuesta de codo derecho y golpes en la cabeza y los atacantes eran los productores Jac Rhis Hopkins y Josey Callum McNamara, que quedaron detenidos y se les impuso una fianza.

“Después de sacar unas fotos sufrí la tremenda agresión de parte de la gente de seguridad, o los patovicas, porque no se cuál es el vínculo que tienen con ellas”, dijo Orquera.

La denuncia policial

Según consta en la denuncia policial a la que pudo acceder LA NACION, el personal de la comisaría Vecinal 4C se trasladó hasta el cruce de Rocha y la avenida Pedro de Mendoza luego de un llamado al 911 en el que se alertó sobre un incidente en la vía pública. Cuando arribaron al lugar, los oficiales hallaron a un hombre con una herida sangrante en el cuero cabelludo y una fractura expuesta en uno de sus codos, el cual fue asistido por el SAME y trasladado al hospital Argerich.

“Todo ocurrió cuando el damnificado intentó sacarle fotos a las actrices Margot Robbie y Cara Delevingne en un restaurante ubicado en Rocha al 800 y dos de sus acompañantes intentaron evitar dicho accionar. Con tales fines comenzaron un forcejeo que derivó en las lesiones descriptas. Ante esta situación, los agresores de nacionalidad británica quedaron detenidos por orden de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 34, a cargo del Dr. Adriana Bellavigna, Secretaria Única del Dr. Palopoli por ‘lesiones graves’”, consta en los documentos.

“Los imputados Jac Rhis Hopkins, británico, y Josey Callum McNamara, británico, quedaron en calidad de detenidos por orden de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 34 a/c del Dr. Adriana Bellavigna, Secretaria Única a/c del Dr. Palopoli por ‘Lesiones Graves’. La incidencia se produjo en la puerta de un Restaurante con nombre de fantasía Patagonia Sur. No arribaron medios periodísticos”, especifica la denuncia. Los dos ciudadanos británicos luego fueron liberados y volvieron a sus países a esperar las decisiones de la Justicia.