Yaco Monti: "Después de 30 años volví por el país y mi gente"

¿De qué habla el CD, El Cantor de San Luis?

-Mi nuevo disco no traiciona a los anteriores y como todos son baladas románticas. Está dedicado como siempre al amor, a la desilusión, a la ausencia y a la presencia del amor universal, la eterna búsqueda de la pareja. Conserva siempre el mismo perfil que tuvieron todos mis trabajos discográficos.

¿Es más fácil o más difícil ahora que antes iniciar una carrera como artista?

-Ahora es más difícil. Porque el artista tiene que hacer de todo, cantar, diseñar la tapa del disco, hacer la fotografía y la promoción para que la gente te conozca. Antes, cuando yo comencé, estaban las compañías discrográficas que apostaban por los artistas. Ahora ya no. No sólo es más difícil ahora, sino que también es más caro. Con mis hijos hemos montado un pequeño estudio de grabación y acá han venido a editar sus discos artistas como el Bahiano y Angela Torres. Antes corría todo por cuenta de la compañía. Se ocupaban de la distribución que es una de las cosas más difíciles. Ahora lo tenés que hacer vos.

¿Te gustan la cumbia y el reggaeton?

-No, con todo respeto, pero no. A mí me gusta la cumbia colombiana. Siempre fui fan de Los Wawanco. Cuando la cumbia está bien hecha, me gusta. Me gusta mucho lo que hacen Los Palmeras, pero hay ciertas letras de la cumbia y el reggaeton que no las digiero. Creo que es una cosa que durará un tiempo y después desaparecerá. No le veo larga vida a la cumbia y el reggaeton. En cambio las baladas románticas van a vivir por siempre. En Colombia suenan fuerte el ballenato y el merengue. A estos géneros musicales yo los destaco permanentemente. Lo que no se puede negar es que la cumbia es muy alegre e invita a la gente a bailar. Hablo de la cumbia y me acuerdo de Yuyú Da Silva. También me gustaba mucho lo que hacía Gilda, con su pollera cortita y su música, era una ídola.

¿Por qué volviste a radicarte en la Argentina?

-Si siguiera viviendo afuera, tendría trabajo todos los fines de semana. Pero la tierra de uno es más fuerte. Acá grabé mis primeros discos y sigo cantando mis temas. Para mí volver a Buenos Aires era una necesidad. Extraño mucho esta ciudad cuando estoy lejos.

¿Por qué tu música se mantiene vigente después de más de 30 años de trayectoria?

-Porque las baladas no van a desaparecer jamás. Ahora un cantante dominicano radicado en Córdoba, Jean Carlos, grabó una nueva versión de un tema mío, Qué tienen tus ojos siempre te recordaré. En la película Roma, ganadora de los premios Oscar, incluyeron un tema de Leo Dan, Cómo te Extraño mi Amor, y uno mío, Lo que te Queda. La música romántica no va a pasar nunca de moda en el mundo entero.