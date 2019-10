Nazarena Vélez piensa denunciar a Baby Etchecopar por violencia de género

"Salen en bolas las dos diciendo 'basta de prejuicios'. Chicas, no van a vender una entrada ni que se pongan un clavel en el orto. No tienen talento", les dijo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Dale que va! Q opinan de estas ... ya salió la revista @revista_paparazzi LGSM❤️ Una publicación compartida por belufrancese (@belufrancese) el 9 de Oct de 2019 a las 4:33 PDT

Naza se hizo eco del lapidario y lamentable comentario y anunció en los ciclos Todas las Tardes y Hay Que Ver, ambos en Canal 9, que: "me comuniqué con la fiscal de la causa que le inició el año pasado para ponerla al tanto del incumplimiento de la pena que se le dio. El es una persona oscura, no le funciona la cabeza. Claramente, no puede hacer este tipo de declaraciones. Yo me comuniqué con la fiscal, ahora estoy en La Rioja de gira con la obra".

Todo indica que este fin de semana termina con las funciones y regresa a Buenos Aires. Para Naza "no resisten un análisis las declaraciones de Baby" que las realizó en su programa El Ángel del Mediodía, en Radio 10, en el momento de leer las revistas y cuando vio las fotos de Naza y Belén desnudas, en honor a los diez años de la obra que protagonizaron El Champán las Pone Mimosas, el periodista se despachó con declaraciones que fueron entre ofensivas, agresivas y discriminatorias, según Vélez.

"Nazarena, vos ya estás para hacer un programa de comidas en el cable. No sos más sexy, hermana. No es que se pasó tu cuarto de hora, tus 24 horas pasaron. La chica ésta si no había un conventillo no vendía nada. Cuando vos no tenés talento necesitás todo el día estar tirando fuegos artificiales. La última vez metió 38 personas en una función", editorializó Baby.

En septiembre de 2018 Etchecopar se cruzó con una dirigente del Movimiento Evita de La Matanza que reclamaba un aumento en los planes sociales y le recriminó: "¿No te da vergüenza? Caradura, vividora. Sos una porquería. Vividora. Gusano. Sáquenla del aire". La mujer en cuestion lo demandó por "violencia de género" y la justicia le hizo cumplir la pena de convocar a especialistas de "perspectiva de género" en la radio durante cinco meses.

El plazo se cumplió y Baby, con su particular estilo podría complicar su situación. Naza se lo señaló en las redes sociales: "Este hombre en medio de la probation vuelve a caer en el mismo delito. ¿Qué le hice a este hombre para que diga algo así?". ¿Llegará la pelea a Tribunales?

ADEMÁS:

Axel contó que lloró por el escándalo con Tini Stoessel

Guilermo Andino pidió disculpas y dijo que "exageró"