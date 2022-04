Yanina Latorre asegura: Vicuña se separó de la China por "mugrienta"

En esta oportunidad, la mujer de Diego Latorre aseguró que la China "es tremenda mugrienta" y trazó un paralelismo con Pampita, quien también tuvo una relación con Vicuña.

“Yo ya conté que se separaron porque ella es mugrienta. Es tremenda mugrienta, no pasa una escoba, no te hace la cama, no usa bombacha. Él estaba acostumbrado a vivir como en un laboratorio con Pampita, con la casa perfecta, toda limpia, todos los yogures ordenados por color", dijo Yanina durante LAM.

Y agregó: "Él se separa de Pampita y queda durmiendo con el enemigo, como en la película, con una hippona, que dejaba todo tirado, que no usaba bombacha estando sentada. ¿Te acordás que contamos que llegaban de grabar y no había comida, no había nada, la heladera estaba vacía, y los pibes estaban tirados por ahí".

Ambos actores, que tiene dos hijos, comunicaron su separación en 2021 y desde ese momento se tejieron innumeraciones hipótesis ante las causas de su crisis, con posibles infidelidades de los dos lados.

Además, se la vinculó a la China con Icardi y esta historia derivó en una crisis en la relación entre el futbolista argentino y Wanda Nara, y luego comenzó un vínculo con un empresario español.

Por su parte, Vicuña es el protagonista de la ficción El Primero de Nosotros, que se emite por Telefé.

“Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos. Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo de vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”, comunicó Vicuña en su momento para dar oficialmente terminada ante los medios su relación con la China.