Si bien comenzó diciendo: "Ayer no paré, no me pregunten por la audiencia porque es confidencial, amor" la panelista no pudo contener su verborragia y adelantó, entre irónica y molesta "No puedo decir nada. Sólo puedo decir que la sarta de pavadas que escuché, no tienen nombre...".

La panelista habló de su reunión con la actriz, tras haber recibido una carta documento de Suárez el 24 de mayo pasado, por los comentarios vertidos en diferentes emisiones del programa LAM (América TV). Suspicaz, Latorre afirmó "Igual, se quedaron calladitos, ya les contaré, qué sé yo, igual imagínense, no es muy difícil, Diossssss...".

El origen del conflicto entre Latorre y la China

Eugenia China Suárez sorprendió con una historia en su cuenta de Instagram, el 24 de mayo, en la que hacía un fuerte descargo señalando a Ángel de Brito, Yanina Latorre y el programa LAM.

"Me llegó un hilo de Twitter que resume muy bien lo que siempre digo del hostigamiento. Y no es un lugar de víctima. Pero habla de una persecución. Nunca hablé seriamente de esto porque me cuesta, me pone nerviosa", empezó el primer video de la serie.

"Aunque diga que las cosas no me afectan o tenga una coraza muy grande, porque no me quedó otra... me siento avergonzada y triste. Y recién ahora me siento fuerte. Ya pasó lo que tenía que pasar, ya me alejé de la gente que me tenía que alejar", continuó.

Finalmente señaló: "Necesito sacarlo de adentro porque no me quiero enfermar. Gracias a mis 30 por haberme abierto los ojos de esta manera y haberme ayudado a salir de lugares (y de gente) que nunca debería haber frecuentado".

La respuesta de Yanina en LAM no se hizo esperar, y ese mismo día le respondió en el programa apuntando a la labor de la China como madre, su supuesto desapego con los chicos cuando tiene un novio y la preocupación de Benjamín Vicuña por este tema.