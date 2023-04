Yanina Latorre durísima con Fabián Cubero

"Imperdonable lo de Cubero. Que exponga así a la hija por la obsesión de venganza", se indignó la "angelita" con "Poroto" por mediatizar que Indiana eligió vivir con él desde el año pasado.

Captura de pantalla 2023-04-06 a las 14.18.22.png

Hace unos días, el excapitán de Vélez explicó: "Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá, porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo".

El exfutbolista, próximo a realizar su fiesta por el retiro del fútbol, expresó en diálogo con LA revista Pronto: "Hace un tiempo ya que no ve a la mamá y será un tema que definirá "Indi" y ella misma verá qué quiere de acá en adelante. La veo contenta y obviamente que si le pasa algo, a mí no me lo demuestra".

image.png Fabián Cubero almorzando con Indiana, su hija mayor

Respecto del tiempo que la adolescente lleva sin ver a su mamá, Cubero agregó que "ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo. Quiere vivir conmigo, que soy su papá porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse conmigo".

En otra parte de la nota, Poroto contó detalles sobre la relación de ella con Luca, el hijo que tuvo con Mica Viciconte: "Ella está bien, contenta y se la ve todo el día sonriente. Disfruta de estar con su hermano, conmigo y se lleva muy bien con Mica. Hace varios meses que no ve a la mamá y hasta ahora, no tuvo momentos en los que la vimos decaída o triste".

El enojo de Nicole

image.png Nicole Neuman junto a sus hijas Indiana, Allegra y Sienna.

Por su parte, Nicole Neumann confirmó que no está transitando un buen momento la relación con su hija mayor: "Mi trabajo como mamá es proteger a mis hijas. No exponerlas, porque son menores". "Son temas delicados y ya hace rato yo tome esta postura", añadió, marcando diferencias con su ex.