Yanina Latorre tildó de "fracasada" a Barbie Simons

Simons, panelista en el programa “Hay que ver” se metió con la relación entre Lizardo Ponce y Yanina Latorre, al decir que esta se colgaba del éxito del influencer.

A pesar de que Latorre se encuentra en reposo por tener varios síntomas relacionados con el Covid, participó -al igual que todas las mañanas- del programa los "Ángeles de la mañana" donde habló muy por encima del tema con Ángel de Brito, conductor del programa.

Pero la respuesta a Simons la realizó vía Twitter y sin filtro. “Avisenle a la fracasada de Barbie Simons...q Lizardo y yo hicimos todo juntos en la cuarentena. Creo q es tan pelotuda y resentida q no lo ve. De hecho liz, está trabajando a morir...dps de todo lo q hizo en redes. De q habla esta inútil?”, sentenció Latorre con la particular sintaxis de las redes sociales.

Embed Avisenle a la fracasada de Barbie Simons...q Lizardo y yo hicimos todo juntos en la cuarentena. Creo q es tan pelotuda y resentida q no lo ve. De hecho liz, esta trabajando a morir...dps de todo lo q hizo en redes. De q habla esta inutil? https://t.co/QOioR2OxXa — Yanina Latorre (@yanilatorre) October 13, 2020

Y agregó: “Avísenle a la inútil de Barbie Simons q chequeo todo! Soy una máquina de laburar y de primicias. Ella para q sirve?”

Embed Avisenle a la inutil de Barbie Simons q chequeo todo! Soy una maquina de laburar y de primicias. Ella para q sirve? — Yanina Latorre (@yanilatorre) October 13, 2020

Los inicios de la pelea

Barbie Simons y Yanina Latorre tuvieron su mayor enfrentamiento dos meses atrás, después de que la panelista de los “ángeles de la mañana”, cuestionara la posición aquella como directora en la radio Vale 97.5 (FM).

Según lo que insinuó Latorre, Barbie Simons habría conseguido el puesto por su novio –quien sería el dueño de la radio involucrada-.

Pero todo lo dicho por Yanina fue desmentido por Simons vía Twitter. “Hola a todos! Ya saben que colgué por mucho tiempo mi TW pero hoy decidí volver porque tengo que aclarale algo a una mujer que está diciendo información falaz sobre mí en los medios:@yanilatorre”, comenzó.

Embed Hola a todos❤! Ya saben que colgué por mucho tiempo mi TW pero hoy decidí volver porque tengo que aclarale algo a una mujer que está diciendo información falaz sobre mí ene los medios: @yanilatorre — Barbie Simons (@barbiesimons) August 28, 2020

Y aclaró que, en primer lugar, su novio en ese momento no era dueño ni de radio TKM ni de radio Vale 97.5. y que, en segundo lugar, ella decidió renunciar. “Yo decidí renunciar a mi cargo de directora porque me di cuenta que ese cargo administrativo de 10 horas al día en una oficina no me hacía feliz, y lo que me apasionaba en realidad era el lado creativo”, sentenció.

Más de 15 tweets fueron los publicados por Simons respondiendo a todo lo que decía Latorre quien, tan solo un mes más tarde, decidió volver a cuestionar a la conductora por un viaje que realizó a Miami en plena pandemia.

Simons habría anunciado que faltaba al programa “Hay que ver” por estar con anemia, pero se la vio en el aeropuerto de Miami y frente a dicha contradicción Latorre apuntó: “Che, me llegan estas fotos de Barbie Simons llegando a Miami… ¡Y ella faltó ayer y hoy a Hay que ver porque tenía anemia! Ja”

yanina1anemai.png Tweet de Yanina Latorre acusando a Barbie Simons de mentirosa

Barbie cansada de los mensajes apuntando contra ella aseguró que viajaba a Miami por un tema de salud de su novio, y que realmente se encontraba con anemia.

“Ya me venía sintiendo mal desde el lunes, llamé a mi cardiólogo y me dijo que debía ser la anemia, que me pase el hierro. Pedí el turno para el jueves a la mañana y a la noche yo iba a viajar porque ya tenía un pasaje sacado dos días antes, cuando me enteré de la situación de mi novio que lo tenían que operar”, sentenció Simons.