Yanina Latorre, con todo contra Antonela Roccuzzo: "Sola no logró nada"

“¿Qué le recomendarías a una chica que está saliendo con un futbolista joven?”, le preguntaron a Yanina y ella respondió: “Que se aguanten lo machistas que son. Yo durante mucho tiempo lo acompañé, dejé todo por él, no me arrepiento por qué crie a los chicos”.

Después la esposa de Gambeta puso como ejemplo a Antonela: “A Roccuzzo, la amamos, pero es la mujer de Messi. A ella la contratan marcas en Europa para hacer publicidad, pero todo porque está casada con Messi”.

“Sola, hasta ahora, no logró nada. No la estoy criticando, pero está siempre un paso atrás del jugador", aseguró la panelista de LAM fiel a su agresivo estilo.

“Gracias a Antonela seguramente él no se acuesta tarde, no sale todas las noches, no chupa, pero sos eso. Les crías los pibes, le tenés la casa, lo ayudas en la mudanza, todo para que el rey, en mi caso era Diego, esté contento", concluyó.

Como era de prever, se generó un revuelo en las redes sociales luego de estas declaraciones y se abrió una grieta a respecto.

Antonela, de un perfil bajo inmodificable, gruesamente no salga al cruce de estas palabras, sí es que se entera, claro.

Antonela Roccuzzo explicó el significado del festejo de Lionel Messi

El partido de Lionel Messi ante Atlanta United fue brillante. Con sus dos goles y una asistencia, condujo al Inter Miami a una nueva victoria en la Soccer Champions Tour. No obstante, muchos dejaron a un costado lo futbolístico y se detuvieron para entender el festejo del rosarino en uno de sus tantos.

Es que el ex Barcelona y PSG celebró su primer gol en el partido del martes pasado de una forma particular.

Tras festejar con sus compañeros, el campeón del mundo con la Selección argentina miró hacia donde estaba su familia, se puso serio, levantó su brazo y abrió su mano.

Antonela Roccuzzo contó el festejo de Lionel Messi.

A raíz de ello, se especuló con distintos motivos por los cuales Messi pudo haber festejado de tal manera. En las redes sociales dijeron que era una dedicación especial para sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro; y luego que fue para David Beckham.

Por otro lado, muchos aseguraron que el gesto con su mano tenía que ver con Darth Vader, de Star Wars; mientras que otros sostuvieron que era por Thor, de los Vengadores.

Tras varias teorías en Internet, la que apareció para ponerle fin a esta discusión fue su esposa, Antonela Roccuzzo, quien, con tan solo una historia en Instagram, despejó las dudas.

La mujer reposteó una publicación de Inter Miami en la que se lo ve a Messi realizando su festejo. Entonces, sumó un gif sobre Thor, por lo que dio a entender que tenía que ver con ese personaje y su movimiento para recuperar su todopoderoso martillo.

Por su parte, el propietario del Inter Miami y ex futbolista, David Beckham, brindó detalles sobre cómo se enteró que el astro Lionel Messi se incorporaría a las filas de su equipo luego de varios intentos.

"Esto estará a la altura de los movimientos más grandes en la historia del deporte estadounidense", lanzó el propietario del club estadounidense,que junto a los hermanos Jorge y José Más llevaron a cabo un operativo seducción durante casi cuatro años.

"Siempre estuvo en mi mente traer a Messi. No hay nadie mejor. Todo surgió durante una charla con mis socios mientras tomábamos una copa de vino", remarcó.