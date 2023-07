Diego Leuco habló del vínculo que tiene Sofía Martínez con Lionel Messi

Entre los temas de los que habló el conductor se destaca su relación con la periodista Sofía Martínez y el acercamiento que tuvo a Lionel Messi en el Mundial de Qatar en 2022.

"Cuando la vimos en el Mundial, que le hizo una nota a Lionel Messi, nos emocionamos al escucharla. Y después nos volvimos locos con, no sé, ¿los celos de Antonela? Decían que, en la despedida de Riquelme, en el vestuario, Messi se había levantado para irse porque Anto estaba celosa. ¿Qué pasó?", señaló Fabbiani.

"Es ridículo el planteo. Y la verdad es que no soy celoso. Y lo hemos hablado un montón de veces", explicó el invitado.

El conductor mencionó que su novia logró entablar una relación muy cercana con el astro argentino: "Pegó un vínculo muy bueno con Lio. Yo tenía un vínculo muy bueno con Celia, la mamá de Messi. Lo que pasó en el Bombonera fue un mal entendido con el Coco Basille. Y después los dos hablaron y quedó todo bien", agregó.

Al finalizar, Leuco dijo que todo lo que se dijo fueron rumores y nada más. "Pasa mucho esto. Ella en el momento lo solucionó. Se arregló con El Coco. Como esa noche, Messi se levantó y se corrió para no salir, dijeron: 'Messi le esquivó...'. Lo que no contaron fue que, en la despedida de Román, 20 minutos de después de lo del vestuario, Messi le dio una nota. Esto lo he hablado mucho con ella. Hay que acostumbrarse a leer las cosas que dicen de uno en los medios", concluyó.