Fernanda Iglesias denunció: "Todo un año sufrí el ataque de Yanina Latorre"

"Me canso de explicar tantas veces lo mismo" comenzó la periodista, que siguió hablando sobre los problemas que tuvo en su paso por el programa que conduce Ángel del Brito por América TV.

Todo comenzó cuando la esposa de Diego Latorre se fue de viaje fue reemplazada por Damasia Ochoa -la hermana de Pepe, una de las "suricatas"-, que utilizó la maquilladora, peinadora y el camarín exclusivo que -por contrato- tiene Yanina, que pero Fernanda se enojó porque ella solo trabajaba para una sola persona y no al resto de las chicas.

"Todo un año sufrí el ataque de Yanina, la mente humana es un misterio. Nadie me teme, me mataron en cadena nacional. No me dejo avasallar, no soy sumisa, no me gusta que me pasen por encima" denunció Fernanda.

"Hace 32 años que trabajo en los mejores lugares y hubo temas, cosas que tuve que reclamar porque sino te pasan por encima. Tengo respuesta para todo, pero no puedo hacerme cargo de cosas que no dije" explicó la panelista de "Puro Show".

Para terminar, aseguró que es probable que lleve este conflicto a la Justicia “Estoy pensando seriamente en hacer una demanda”.