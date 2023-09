Yanina Latorre y Estefi Berardi a juicio ¿Se viene la tercera guerra mundial?

Luego de fracasar la mediación de ayer, miércoles 27, Estefi Berardi llevará a juicio a Yanina Latorre, como consecuencia de los chats "prohibidos" que se difundieron en el marco del "Lavarropas Gate" y el escándalo de las infidelidades de Federico Bal a su novia de entonces, Sofía Aldrey.

La panelista de "Poco Correctos" -el programa de "el Pollo" Álvarez y "el Chino" Leunis en El Trece- se expresó sobre el resultado de la instancia prejudicial "Siento una enorme paz de que el tema esté donde tiene estar, en la Justicia".

Además, Estefanía Berardi explicó los motivos de sus sensaciones "porque a veces, en televisión uno se hace el vivo, se ríe o agrede y después todo tiene consecuencias" y afirmó "fue un gran día para mi".

Luego de la mediación -por Zoom- entre Estefi Berardi, Yanina Latorre, Sofía Aldrei y sus respectivos letrados, la querellante subió una foto en la que se la aprecia desayunando con parte de su equipo de letrados que la patrocina.

La furia de Yanina

“Hoy hubo una audiencia de conciliación que duró literalmente 4 o 5 minutos” comenzó su explicación Yanina Latorre, luego que agregó “Te lo juro, empezó doce y media y 12 y 35 yo ya estaba suelta por casa” e inmediatamente se dedicó a corregir las imprecisiones dichas por su ex compañera en "LAM" “No hay juez ni hay juicio, no tiene idea lo que dice Estefi, hoy estuvimos con un mediador”.

yanina-latorre-estefi-berardi-01.jpg Yanina Latorre y Estefi Berardi, en otras épocas felices

“Ella hace una querella en la que no pide dinero, pero insiste en que hay que averiguar cómo le llegaron los chats a Marcela Tauro. ¡Pero que la llame a Tauro y le pregunte, yo qué tengo que ver!” expresó indignada la panelista de "LAM" y luego, a pesar de la confidencialidad que debe tenerse de lo sucedido en las mediciones, Yanina contó “Resulta que Tauro le pidió disculpas, por eso no la mencionan pero ¿yo por qué tendría que pedirle disculpas si no mostré ningún chat ni nada?. Jamás los mostré en ningún lado ni conté lo que decían. A mí me parece patético que esté Sofía ahí, estaba también por Zoom desde Madrid, y yo también, porque desde Pilar no voy a ir a ver a un mediador por cinco minutos, y no hubo acuerdo”,

“Para mí las situaciones de alcoba no son para Tribunales, en eso coincido con Estefi pero cuando dice que se haga Justicia, me pregunto por qué, si ella trabaja de hablar de la vida privada de la gente. Hoy a la mañana en "Mañanísima" ella, Federico Bal, Carmen Barbieri y "Pampito" se reían de esta situación. "Pampito" le decía en broma “A mí me emborracharon por eso no escuché nada” afirmó indignada la esposa de Diego Latorre.

Para terminar con el tema, Yanina explicó los pasos a seguir en Tribunales “Esto es así ahora, se supone que nos tienen que pedir a nosotros que contestemos la querella y mi abogada responderá que soy periodista y que no dije nada. Después de eso, una vez que contestemos la querella va a haber un Juez que va a decidir si le da traslado o no. A mí la única vez que me dieron traslado fue con Rial que, en el mismo día del Juicio, pagué 2 mil quinientos pesos y se levantó el juicio. De hecho, hoy el mediador le dijo al abogado de ella ‘Usted entenderá que cuando ustedes querellan creen que hay un delito y por ahí no lo hay’. Ella cree que hay un delito pero el Juez puede decirle que no” expresó.