Zoe Saldana es una fanática del mate y explicó por qué

En el marco de la promoción internacional del filme El Proyecto Adam -recién estrenado por Netflix-, la actriz habló en la cuenta argentina de esa plataforma y contó que comenzó a tomar mate "cuando era jovencita y vivía en República Dominicana, tenía compañeros chilenos y argentinos que acostumbraban beberlo".

VIDEO-2022-03-19-15-11-54.mp4

"La primera vez que lo probé, me sentí tan despierta y me fue muy bien en un examen, que lo acredité al mate y de vez en cuando cuando yo podía ir a la casa de mis amigas bebía -agregó-. Pero no fue hasta que yo me encontré con una maquilladora, que hasta hoy trabaja conmigo, que Vera Steimberg de Buenos Aires, que toma mate todos los días, reencontré mi romance con el mate ya hace diez años".

"Ella le pone su filtro, porque es muy orgánica, pero yo no. Me gusta con un poco de azúcar, para poder tomar más. Y no dejo que hierva el agua. Le saco el polvo a la yerba y finalmente el agua al costado", explicó la actriz en el video de Netflix.

Zoe Saldana aprovechó la promoción del filme para mandar un cálido mensaje a los argentinos: "Chau Argentina. Deseo algún día poder visitarlos. Pero muchas gracias por su apoyo, siempre. Espero que disfruten El Proyecto Adam".

Una estrella fiel al mate argentino

La estrella de Hollywood siempre ha mostrado su amor por el mate. Ya en el 2015, publicó un video en sus redes que la mostraba tomando mientras estudiaba un libreto. Lo mismo hizo durante las grabaciones de Guardianes de la Galaxia y Avengers.

En una publicación, mientras estudia su diálogo para Gamora dice: "Tuve que eliminar esto antes debido a Marvel Security. ¡Ahora que cubrí lo que no quieren que veas, concentrémonos en el Mate!".