Espinoza anunció un bono de 12 mil pesos para personal de salud y emergencia

“La previsión de ahorros que hemos hecho posibilita este ingreso extraordinario para quienes están en la primera línea de la batalla contra el Coronavirus”, señaló Espinoza. El jefe comunal explicó que “La Matanza, como el AMBA y toda la Argentina, está viviendo la crisis más difícil de la humanidad de la época contemporánea después de la Segunda Guerra Mundial. De modo que este bono representa un ayuda fundamental para las familias de las y los trabajadores que están prestando servicio. En tiempos como los que corren, este tipo de medidas tienen un efecto multiplicador en las ciudades de nuestra Matanza y se complementa con la batería de medidas ya en marcha”, agregó. Espinoza también explicó que “esta decisión se da en el marco de un modelo de gestión de la crisis actual que prioriza tanto el ingreso de las trabajadoras y trabajadores, como el fortalecimiento y modernización del sistema sanitario, el refuerzo de la seguridad, la ayuda y apoyo a Pymes, y la inversión social para enfrentar la peor crisis de la época contemporánea”.

Al mismo tiempo, señaló que “el bono también es un reconocimiento y una ayuda extraordinaria para todas las trabajadoras y los trabajadores esenciales de la salud, la asistencia social, y todos los sectores de los servicios públicos y la seguridad que están en la primera línea de la contención de la pandemia" “Esta no es una decisión aislada ni contraria a la batería de políticas ya puesta en marcha para paliar los efectos de la pandemia”, aseguró el intendente. “No implica resignar otras medidas para concretarla y apunta a un sector que está enfrentando al virus en beneficio de todos”, señaló. El bono, no remunerativo, se comenzará a pagar junto al salario de junio en tres cuotas de $4.000. No habrá costo fiscal de la cuenta corriente del municipio, sino que el bono surge de los ahorros del distrito para situaciones extraordinarias, como la actual. Al finalizar su anuncio, Fernando Espinoza resaltó que “en esta crisis nadie se salva solo, como nos enseñó el Papa Francisco, se sale con solidaridad y responsabilidad. Entonces, cada ayuda a un vecino, un trabajador o a un sector representa una venta más, tal vez un puesto de trabajo menos que se pierde, un plato más de comida para la familia. De cómo salgamos de esta crisis depende la Argentina del futuro que sabremos construir. Y en La Matanza estamos convencidos de que es con solidaridad y responsabilidad social.”