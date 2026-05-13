Filman por primera vez a un joven yaguareté en libertad en Corrientes

El registro audiovisual de Ombú representa además una muestra concreta de cómo evolucionan los proyectos de conservación en Iberá, donde distintos ejemplares fueron liberados en los últimos años con el objetivo de reconstruir la población silvestre.

Los Esteros del Iberá se convirtieron en uno de los principales escenarios de recuperación de especies en el país. Además del yaguareté, en la región también se impulsan programas vinculados al oso hormiguero gigante, el venado de las pampas y el guacamayo rojo.

Aunque el avistamiento de Ombú duró apenas unos segundos, especialistas remarcan que este tipo de registros permiten monitorear el comportamiento de los animales y evaluar el avance del proyecto. La expectativa ahora está puesta en detectar nuevos movimientos del joven felino dentro del ecosistema correntino.