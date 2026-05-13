Filman por primera vez a un joven yaguareté en libertad en Corrientes

El ejemplar fue registrado en la Reserva Iberá mientras recorría el monte. Se trata de Ombú, un macho joven nacido tras el regreso de la especie a la provincia.
Un ejemplar de yaguareté macho y joven fue filmado por primer vez, en la Reserva Iberá , en Corrientes, mientras recorría el monte libremente, lo que es considerado por los especialistas una señal positiva sobre la adaptación y reproducción de la especie en la zona.
El animal fue identificado como Ombú, un macho de más de un año y medio que actualmente atraviesa su proceso natural de dispersión, una etapa clave en el crecimiento de los grandes felinos. En el video difundido por los responsables del proyecto de conservación se lo observa caminar entre los pastizales antes de internarse en el monte.
La escena marca un hecho significativo para los programas ambientales que trabajan desde hace años en la recuperación del yaguareté en el nordeste argentino. La presencia de un ejemplar joven moviéndose libremente es considerada una señal positiva sobre la adaptación y reproducción de la especie en la zona.
El yaguareté es el felino más grande de América y una de las especies emblemáticas de la fauna argentina. Durante décadas estuvo en peligro crítico debido a la caza y la pérdida de hábitat. En Corrientes había desaparecido hace más de 70 años.
El registro audiovisual de Ombú representa además una muestra concreta de cómo evolucionan los proyectos de conservación en Iberá, donde distintos ejemplares fueron liberados en los últimos años con el objetivo de reconstruir la población silvestre.
Los Esteros del Iberá se convirtieron en uno de los principales escenarios de recuperación de especies en el país. Además del yaguareté, en la región también se impulsan programas vinculados al oso hormiguero gigante, el venado de las pampas y el guacamayo rojo.
Aunque el avistamiento de Ombú duró apenas unos segundos, especialistas remarcan que este tipo de registros permiten monitorear el comportamiento de los animales y evaluar el avance del proyecto. La expectativa ahora está puesta en detectar nuevos movimientos del joven felino dentro del ecosistema correntino.