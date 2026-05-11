Las universidades vuelven a marchar por más presupuesto: fuerte operativo y cortes en el centro porteño

Cómo será el operativo de seguridad

En medio de la convocatoria masiva, el Gobierno confirmó que desplegará un fuerte operativo de seguridad y que aplicará el protocolo antipiquetes para garantizar la circulación vehicular en el centro porteño.

Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que habrá controles y presencia policial en los principales accesos a la Ciudad y en las arterias del microcentro. Además, se esperan cortes parciales y totales en las inmediaciones de Plaza de Mayo, Avenida de Mayo, Diagonal Norte y Diagonal Sur a medida que avancen las columnas de manifestantes.

La Universidad de Buenos Aires confirmó que concentrará desde las 14 en Plaza Houssay, sobre Córdoba y Junín, para marchar hacia Plaza de Mayo. La CGT convocó a las 15 en Diagonal Sur y Bolívar; las dos CTA se reunirán en Diagonal Norte y San Martín; mientras que el PJ nacional y el Movimiento Derecho al Futuro, liderado por Axel Kicillof, llamaron a movilizarse desde las 15.30 en Diagonal Sur y Perú.

“Ya llevamos 200 días sin que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación y por eso el martes nos movilizamos en todo el país”, planteó el Consejo Interuniversitario Nacional en la convocatoria oficial.

El reclamo por el presupuesto y los salarios

"Confío en que sea una marcha pacífica, multitudinaria y que la gente apoye esto. No que apoye a la UBA, sino que apoye al país", dijo el rector de esa casa de estudios, Ricardo Gelpi. "Es de público conocimiento cómo nos han limitado con los presupuestos", agregó.

La movilización buscará visibilizar también los bajos sueldos en el sector, por lo que también exigen la recomposición de salarios docentes y no docentes, afectados por la inflación con haberes percibidos por debajo de la canasta básica. Las instituciones denuncian una caída real del 45,6% en las transferencias presupuestarias entre 2023 y 2026.

Para los grupos convocantes de la marcha, esta crisis presupuestaria, que converge en el desfinanciamiento que atraviesa el área educativa, “pone en riesgo el funcionamiento” de todas las universidades nacionales.

gelpi uba.jpg "Es de público conocimiento cómo nos han limitado con los presupuestos", dijo Ricardo Gelpi, rector de la UBA.

En la previa a la marcha, el gobierno nacional recortó este lunes $78.768.179.759 en programas de la Secretaría de Educación y suspendió transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales, según determinó la Decisión Administrativa 20/2026.

Para las casas de altos estudios, la medida implicó una poda de $5.303.000.000 en transferencias de capital para infraestructura del conocimiento, afectando una serie de obras. Entre las universidades más afectadas figuran la Universidad Nacional de La Plata, con una reducción de $1.043.000.000; la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, ambas con recortes de $700.000.000; Río Cuarto, con $680.500.000 menos; y Entre Ríos, con una baja de $540.000.000.

Movilizaciones en las provincias

La Marcha Universitaria tendrá réplicas en varias provincias del país, entre ellas, Córdoba, Salta, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires.

Córdoba: Concentración a las 15 en el Monumento de la Reforma (Ciudad Universitaria) y acto a las 17:30 en Bv. San Juan y Vélez Sarsfield.

La Plata: Movilización masiva hacia Plaza de Mayo (CABA) con cese de actividades académicas.

Salta: Concentración a las 16 en el Monumento 20 de Febrero y marcha hacia la Plaza 9 de Julio.

Santa Fe: Columna desde Ciudad Universitaria, a partir de las 15 hacia el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral, a las 17.

La Pampa: Convocatorias en Santa Rosa a las 17:30 y General Pico a las 18.