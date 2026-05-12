Una multitud en la Marcha Universitaria reclamó fondos al Gobierno Nacional

Para finalizar, expresaron que la universidad pública y el sistema público de investigación, "son factores fundamentales de la economía del país" y, además, funcionan como recursos estratégicos para que la industria nacional pueda "competir en el mundo" y "generar puestos de trabajo con derechos, y ambientalmente sustentables": "Todo proyecto de país necesita una universidad de excelencia que aporte desde la soberanía científica, tecnológica y de las artes a su desarrollo", añadieron.

"No permitamos que los pilares de nuestras universidades trabajadores docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el País será solo un sueño. Es aquí y ahora. La universidad pública se defiende. Por más y mejor educación pública y ciencia", concluyeron.

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Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, reclamó que se asignen los recursos mínimos indispensables para el funcionamiento de la universidad pública en Argentina.

Destacó que es imprescindible respetar la ley de financiamiento universitario, a la que describió como una normativa razonable para el sector, ya que “sin comprometer fiscalmente al Estado ofrece las respuestas que necesitamos”.

Anselmo Torres, rector de la Universidad de Río Negro, advirtió durante el acto: “Está en riesgo la democracia, la plena vigencia del estado de derecho. No hipotequen el futuro", agregó.

Como en las tres oportunidades anteriores, se sumaron a la marcha no solo las comunidades académicas de cada casa de estudios, sino toda la sociedad en defensa de la financiación de las universidades nacionales.

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Esta 4º Marcha Universitaria buscó visibilizar también los bajos sueldos en el sector, por lo que también exigen la recomposición de salarios docentes y no docentes, afectados por la inflación con haberes percibidos por debajo de la canasta básica. Las instituciones denuncian una caída real del 45,6% en las transferencias presupuestarias entre 2023 y 2026.

La Marcha Universitaria tuvo réplicas en muchas provincias del país y ciudades, entre ellas, Córdoba, Salta, Rosario, La Plata, Santa Fe, La Pampa y Mar del Plata.