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Javier Milei quiere sumar a Fátima Florez como candidata de LLA

Ángel de Brito aseguró que la humorista recibió una propuesta para incorporarse a La Libertad Avanza de cara a las próximas elecciones legislativas.

La actriz, humorista e imitadora Fátima Florez habría recibido una propuesta para incorporarse políticamente a La Libertad Avanza de cara a futuras elecciones legislativas.

La información fue revelada este martes por el periodista Ángel de Brito durante su programa televisivo, donde aseguró que la artista “estaría evaluando la propuesta” realizada desde el oficialismo.

Según trascendió, el acercamiento se habría producido teniendo en cuenta la fuerte exposición pública que Florez tuvo durante su relación sentimental con el presidente Javier Milei en los primeros meses de gestión.

La imitadora mantuvo una relación con Milei durante el inicio de su presidencia, una situación que la llevó a frecuentar ámbitos de poder como la Casa Rosada y la Quinta de Olivos.

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La cercanía con Javier Milei volvió a ubicar a Fátima Florez en el centro de la escena política.

La cercanía con Javier Milei volvió a ubicar a Fátima Florez en el centro de la escena política.

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Ese vínculo le otorgó una importante visibilidad mediática ligada al universo político, algo que ahora podría derivar en un posible desembarco electoral dentro de La Libertad Avanza.

Hasta el momento, ni Fátima Florez ni referentes del oficialismo realizaron declaraciones públicas confirmando o desmintiendo la versión.

La posibilidad de que la humorista se convierta en candidata generó repercusión tanto en el ambiente artístico como en el político, en medio de una creciente tendencia de figuras mediáticas que incursionan en campañas electorales o cargos públicos.

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