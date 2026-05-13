Javier Milei quiere sumar a Fátima Florez como candidata de LLA

La imitadora mantuvo una relación con Milei durante el inicio de su presidencia, una situación que la llevó a frecuentar ámbitos de poder como la Casa Rosada y la Quinta de Olivos.

Fátima Flórez y javier Milei, apertura.jpg La cercanía con Javier Milei volvió a ubicar a Fátima Florez en el centro de la escena política.

Ese vínculo le otorgó una importante visibilidad mediática ligada al universo político, algo que ahora podría derivar en un posible desembarco electoral dentro de La Libertad Avanza.

Hasta el momento, ni Fátima Florez ni referentes del oficialismo realizaron declaraciones públicas confirmando o desmintiendo la versión.

La posibilidad de que la humorista se convierta en candidata generó repercusión tanto en el ambiente artístico como en el político, en medio de una creciente tendencia de figuras mediáticas que incursionan en campañas electorales o cargos públicos.