Fred Machado fue declarado culpable por lavado y fraude

Machado había admitido su responsabilidad durante una audiencia de 16 minutos. En esa instancia reconoció los delitos incluidos en el acuerdo con la fiscalía, lo que permitió avanzar hacia la etapa final del expediente. Sin embargo, el tribunal aclaró que la aprobación definitiva del acuerdo quedará sujeta al análisis del informe previo a la sentencia, por lo que todavía no existe una fecha para conocer la condena.

Según la acusación, el empresario obtuvo millones de dólares de inversores mediante la venta de aeronaves que no estaban disponibles para ser comercializadas o pertenecían a terceros. La maniobra habría sido realizada a través de las empresas South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing, además de otra sociedad radicada en Oklahoma.

La fiscalía sostuvo que ese esquema permitió captar fondos mediante operaciones fraudulentas con aviones que finalmente nunca fueron entregados a los compradores.

Como parte del entendimiento, la fiscalía retiró el cargo por narcotráfico internacional que pesaba sobre Machado desde 2020. A cambio, el empresario aceptó declararse culpable por los delitos de lavado de dinero y fraude electrónico, que contemplan penas máximas de hasta 20 años de prisión cada una, además de multas y decomiso de bienes.

Mientras tanto, la defensa de Machado solicitó que se computen el tiempo que permaneció detenido en Estados Unidos y los años de prisión domiciliaria cumplidos en Argentina. Esa decisión será resuelta por el juez antes de fijar la condena definitiva.