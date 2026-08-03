Difundieron fotos de Wanda Nara "al natural" en Ibiza: cuál fue su respuesta

“Una cosa es un video y otra es el Photoshop que hacen ustedes, los trolls pagos. Amo mi cuerpo”, expresó Wanda, defendiendo su imagen y cuestionando a quienes la atacan en las redes.

No es la primera vez que medios turcos publican fotografías suyas “al natural”. En ocasiones anteriores, la empresaria también respondió a las críticas y manifestó su desacuerdo con que su físico continúe siendo motivo de debate público.