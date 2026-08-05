El Papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre

Además, el Ejecutivo aseguró que ya trabaja junto con la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina en la organización del viaje y afirmó que se garantizarán todas las condiciones de seguridad y logística para el desarrollo de la visita. "La Argentina está lista para darle la más cordial bienvenida al Santo Padre", señaló el comunicado.

Por su parte, Pablo Quirno expresó en sus redes sociales que recibió "con enorme alegría" la confirmación del viaje y remarcó que continuará trabajando junto a la Santa Sede para que la visita "sea histórica para todos los argentinos".

La última etapa de la gira será Perú, país con el que León XIV mantiene un fuerte vínculo personal. Nacido en Chicago como Robert Francis Prevost, obtuvo la nacionalidad peruana en 2015 tras más de dos décadas de trabajo pastoral como misionero y posteriormente como obispo de Chiclayo, una de las ciudades incluidas en su itinerario. Su regreso también tendrá un fuerte significado para la Iglesia peruana, donde más del 80% de la población profesa la religión católica.

La confirmación de la visita representa además un hecho político relevante para el Gobierno de Javier Milei, que desde el inicio de la gestión impulsó el viaje del pontífice al país. La llegada de León XIV marcará un contraste con lo ocurrido durante el pontificado de Francisco, quien nunca visitó la Argentina desde que fue elegido Papa en 2013, pese a las invitaciones formuladas por distintos gobiernos.