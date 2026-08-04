Tras los insultos de Milei, Lula ordenó retirar al embajador de Brasil en Argentina

Junto con esa medida, también decidió rebajar la relación con el país al nivel de encargado de negocios. El conflicto se originó por el ataque de Milei a Lula durante un acto del candidato de ultraderecha Flávio Bolsonaro.

El gobierno brasileño decidió este martes retirar a su embajador en la Argentina y rebajó su relación con el país al nivel de encargado de negocios. La medida elevó aún más la tensión diplomática originada por el ataque de Javier Milei a Luiz Inácio Lula da Silva durante un acto de campaña del candidato de ultraderecha Flávio Bolsonaro.