Video: Candela Arizaga caminó desnuda por Belgrano tras denunciar a Moyano

La joven de 23 años acusó al exdiputado de haberla agredido. Fue trasladada al Hospital Pirovano, mientras que Facundo Moyano quedó demorado en el marco de la investigación.
Un transeúnte grabó el momento en el que Candela Arizaga caminó desnuda por las calles del barrio porteño de Belgrano, luego de denunciar por presunta agresión a Facundo Moyano. En las imágenes se la observa deambulando por la vía pública tras salir del departamento ubicado sobre la avenida Del Libertador al 5400, donde, según la denuncia, se habría producido el episodio de violencia. Tras un llamado al 911, efectivos de la Policía de la Ciudad se entrevistaron con el encargado del edificio, quien indicó que la pareja había abandonado el inmueble, y poco después ambos fueron interceptados en la esquina de Virrey Vértiz y Sucre.
Arizaga fue asistida por personal del SAME y trasladada al Hospital Pirovano, donde manifestó que venía consumiendo estupefacientes desde hacía varios días. Los investigadores aguardan los resultados de las pericias médicas para determinar las circunstancias del hecho denunciado, mientras que Facundo Moyano quedó demorado en el marco de la causa y la Justicia continúa reuniendo pruebas y testimonios para establecer qué ocurrió durante la madrugada.
Candela Arizaga es una joven de 23 años, oriunda de Rosario, que se desempeña como modelo y creadora de contenido. Su nombre ya había tenido repercusión en el mundo del espectáculo por su relación con L-Gante a comienzos de 2024, cuando el cantante estaba separado de Wanda Nara, vínculo que terminó pocos meses después. También fue relacionada con el futbolista Enzo Fernández, aunque ese romance nunca fue confirmado.
Su relación con Facundo Moyano trascendió públicamente a principios de este año, cuando ambos fueron fotografiados juntos, aunque nunca oficializaron el noviazgo. Ahora volvió a quedar en el centro de la escena tras denunciar al exdiputado por una presunta agresión, en un episodio que derivó en un importante operativo policial en Belgrano, su traslado al Hospital Pirovano y una investigación judicial que sigue en desarrollo.
comentar