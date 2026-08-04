Video: Candela Arizaga caminó desnuda por Belgrano tras denunciar a Moyano

Un transeúnte grabó el momento en el que Candela Arizaga caminó desnuda por las calles del barrio porteño de Belgrano, luego de denunciar por presunta agresión a Facundo Moyano. En las imágenes se la observa deambulando por la vía pública tras salir del departamento ubicado sobre la avenida Del Libertador al 5400, donde, según la denuncia, se habría producido el episodio de violencia. Tras un llamado al 911, efectivos de la Policía de la Ciudad se entrevistaron con el encargado del edificio, quien indicó que la pareja había abandonado el inmueble, y poco después ambos fueron interceptados en la esquina de Virrey Vértiz y Sucre.