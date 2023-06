Martino dijo que Messi y Busquets van a competir y no de "vacaciones" a la MLS

El 'Tata' aseguró que ambos futbolistas llegan a la MLS buscando competir y no de "vacaciones". En ese sentido, aseguró: "Uno es campeón del mundo y el otro de la liga española. No se van a dar el lujo de no competir. Lo llevan en la sangre".

Y continuó: "Los que estamos acostumbrados a competir permanentemente, podemos estar en diferentes lugares y la forma de llevar adelante la carrera es una sola. Ayer hablé con Sergio y cuando lo hice con Messi, hablamos de tener suceso y de competir bien".

Por otra parte, el entrenador desestimó la idea de relacionar a la MLS con unas "vacaciones" y manifestó: "Esto nos pasa a nivel personal. Quizás se asocia a Estados Unidos y Miami con 'holidays' y no es eso".

"Me pareció atractiva esta oportunidad y tenía el sueño de replicar la experiencia de Atlanta United", contó Martino, quien reveló que comenzó las charlas con el club antes de conocerse la incorporación de Messi.

Pese a la posición complicada del equipo en la conferencia Este, Martino apuntó que intentarán llegar a los playoffs pero también tienen por delante las semifinales de la Open Cup y la nueva Leagues Cup.