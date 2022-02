A River le faltó el toque final y quedó a mano con Vélez

Tanto Elías Gómez como Tomás Pochettino jugaron como si llevaran años adaptados al funcionamiento del DT. Ni hablar lo que le aportó el ingreso de Juanfer Quintero, a quien tocar un par de pelotas le bastó para levantar a la gente de las plateas y generar tres jugadas claras. Barco, fiel a su estilo gambeteador, también retribuyó con lo suyo.

Ya desde el inicio el Millonario intentó impregnar su sello. Con Gómez activando las cualidades que pretende Gallardo de los laterales y Paradela de carácter más conductor, River empezó a atacar por la izquierda. Bajo el toqueteo constante, la presión y la intensidad de bandera, se paró en campo contrario para empezar a tejer su juego.

En el primer tiempo estuvo a tiro de la apertura del marcador en tres ocasiones: un centro pinchado del ex marcador de punta del Bicho que casi se le mete a Hoyos, un remate de Pochettino que pasó rozando el palo y un pase filtrado de Enzo Fernández para Álvarez que el joven de Calchín no llegó a empujar. Mientras tanto, Vélez intentó intermitentemente, pero solo con un tiro libre antes del descanso incomodó a Armani.

En el complemento, los dirigidos por Mauricio Pellegrino revolvieron el cajón y sacaron sus herramientas. El dueño de casa bajó una marcha y le dio lugar a los de Liniers para que éstos lleguen con peligro a través de un remate de José Florentín que obligó a una volada espectacular del arquero del Millo. Pero esto no duró más que quince minutos.

A los 17 de la segunda parte ingresaron Esequiel Barco y Juan Fernando Quintero, y el show empezó. El colombiano metió dos pases con su sutil zurda y dejó frente al arco a Julián, que no pudo definir frente a Hoyos. River siguió insistiendo, fue más poderoso en ataque. Generó varias opciones, pero no pudo romper el cero. Y el tablero no se movió hasta el final.