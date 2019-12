"Físicamente y psicológicamente Alan está mal. No quiero decir que no es cierta la información oficial de la policía. Alan y su familia sí estaban en un camping, pescando, y padecieron las consecuencias de una agresión brutal de un grupo de no menos de 25 personas que, habiendo identificado a Alan, le sacaron todo lo que tenía encima", contó Corvalán, en TyC Sports.

Y enseguida agregó: "A él le gusta usar cadenas de oro que lo hicieron atractivo a esa manga de sátrapas que generaron la posibilidad de terminar como terminaron. No es real que empezó el altercado porque Alan no quiso dar el DNI para alquilar una parrilla. Lo identificaron a él y lo tomaron como un trofeo".

ADEMÁS

Alan Ruiz fue detenido por un enfrentamiento con armas ante la Policía

Obelisco: incidentes y el Metrobus totalmente cortado por el festejo xeneize

Sancionan a un hincha de Vélez que colgó una bandera contra Mauro Zárate

Luego, el abogado de Ruiz explicó la portación de armas de su protegido: "Había dos rifles de aire comprimido porque una de las actividades que desarrolla Federico, padre de Alan, es ir a hacer tiro al polígono de tiro de La Plata. Ambos rifles son de aire comprimido, que no es delito portarlos. Además había una pistola dentro del auto que está registrada como corresponde, completamente legal".

Y cerró su descargo con la causa: "El enojo nuestro, desde el punto de vista jurídico es que tienen detenidas a cuatro personas víctimas de un robo. Jurídicamente va a quedar demostrado que él y toda su familia fueron a ese lugar a pescar y no generaron ningún altercado. Yo entiendo, por una cuestión absolutamente jurídica y técnica, que la fiscalía no debería pedir la detención".