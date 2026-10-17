Abreu: bromas con Scaloni, Ronaldinho suplente suyo y sentirse "burro" por Guardiola

Por otro lado, Abreu contó sobre su particular apodo a Scaloni: "Yo le puse Caballo, por su característica para correr, típica de un caballo de carrera. Lionel tiraba larga la pelota y metía cogote y cogote. En ese momento dije ‘es igual a un caballo’. Y todos se cagaron de risa”. Y completó la anécdota: “Al principio no le gustaba que le dijeran así y me respondía: ‘Dejá uruguayo, muerto, carne de paloma, gracias a nosotros están donde están’. Viste cómo son los vestuarios, ¿no? Cuanto menos te gusta que te digan algo, más te lo dicen. Al final, terminó aceptándolo“.

GREMIO (1998-99): Abreu llegó a Gremio después de jugar en el fútbol español y dejaba a ¡Ronaldinho! en el banco de suplentes. "El entraba en mi lugar en el segundo tiempo. Yo sabía que los primeros 45 minutos eran para correr, chocar, desgastar al rival… porque cuando él entraba, el juego cambiaba completamente. Venía con esa energía única, con esas ganas de hacer algo diferente, con esa magia en los pies. El rival ya estaba cansado y él parecía recién despertado de una siesta: fresco, sonriente, y con la pelota pidiéndole permiso para brillar. Bastaba una jugada suya para que el estadio se viniera abajo".

TECOS DE MÉXICO (1999/00) Y (2004): Logró una de sus mejores versiones, marcando 29 goles en 34 partidos. Tiempo después, el futbolista contó que fue uno de los pasos que más disfrutó a lo largo de su extensa trayectoria. Pese a su increíble aporte, no levantó ningún título.

NACIONAL DE URUGUAY (2001), (2003), (2004-05) y (2013): Abreu, que es hincha del Bolso, pudo cumplir su sueño al tener cuatro pasos en la institución. En el tercer ciclo, cuando ya había entrado en el corazón del hincha, fue "padre futbolístico" de un tal Luis Suárez que comenzaba su impresionante carrera. El Pistolero contó en varias ocasiones que el Loco era su referente y fue importante en sus primeros pasos dándole consejos y confianza.

Por otro lado, Abreu utilizaba la camiseta número 13 y le advirtió a Suárez sobre la responsabilidad de heredar ese dorsal. Cuando el Loco se marchó a México en 2005, el Pistolero tomó el número, pasó seis meses sin convertir y terminó cambiándose a la 9. Y Abreu bromeó que no había soportado la presión de llevar su número.

CRUZ AZUL (2002-03): Abreu fue echado por defender a sus compañeros con la dirigencia del club. El por entonces presidente Guillermo "Billy" Álvarez tenía roces con el plantel por unos malos resultados, el Loco lo enfrentó cuestionando su accionar, se terminó marchando bajo la mala mirada del hincha pero después "el tiempo me dio la razón".

AMÉRICA DE MÉXICO (2003): Acá se apagó la mecha. Tras un paso goleador en Cruz Azul, anotó 3 goles en 16 encuentros en uno de los clubes más grandes de México, estando muy lejos de las expectativas.

DORADOS DE SINALOA (2005-06): ¡Fue compañero de Guardiola! "Fue lindo y feo a la vez. Fue lindo ver a alguien adelantado en el fútbol pero también feo porque te sentís un burro porque el tipo tenía dos opciones de pases en su cabeza antes de recibir y nosotros estabamos esperando que reciba para marcarle el pase", contó en TyC Sports.

MONTERREY (2006) Y TIGRES (2007): Abreu jugó el Clásico del Norte de México para ambos clubes. Primero con la camiseta de Monterrey y luego se cruzó de vereda para Tigres con un breve paso entre San Luis en el medio. El delantero explicó que el clásico paralizaba la ciudad y que la rivalidad se sentía durante toda la semana previa. Ganar significaba poder disfrutar durante seis meses de la victoria; perder, tener que soportar las cargadas hasta la revancha.

SAN LUIS DE MÉXICO (2007): Abreu marcó de cabeza el único gol del triunfo de San Luis por 1-0 a Querétaro, en la fecha 15 del Clausura 2007. La importancia del tanto es que dejó al borde del descenso a su rival, escenario que se terminó cumpliendo por lo que el público de los Gallos Blancos lo recuerdan como su verdugo.

RIVER PLATE (2008) Y (2009): Abreu describió el mal estado de la institución, años previos al descenso en 2011. "Los pasillos de River, que tanto muestran los periodistas hoy, estaban con goteras, el complejo de Ezeiza con pasto quemado porque no había (plata) para arreglar el motor que regaba las canchas, cinco meses de atraso de sueldo... Yo con Ponzio y Tuzzio buscábamos soluciones, pero ganamos títulos y fue peor porque maquilló una realidad y más adelante vino la debacle", narró en TyC Sports.

BEITAR JERUSALÉM (2008): La aventura israelí de Abreu fue breve y tuvo un final inesperado. En junio de 2008, después de ser campeón del Clausura con River, el delantero dejó Núñez para incorporarse al Beitar Jerusalén, que era el vigente campeón de Israel. Lo sedujo la posibilidad de disputar la Champions League y también una oferta económica difícil de rechazar pero lo estafaron, dado que no le pagaban el sueldo y por eso regresó a River. Por otro lado, otra historia de su paso por allí es que Guardiola lo llamó por teléfono después de que perdió y quedó eliminado en la clasificación a la Champions con su equipo contra Wisla Cracovia. El motivo es que el equipo polaco con ese triunfo enfrentaría a Barcelona, cuyo club ya dirigía Pep. Una clara muestra de obsesión.

REAL SOCIEDAD (2009): El dorsal favorito de Abreu como jugador era el 13 pero en España ese número está destinado a los arqueros por reglamento de la Real Federación Española de Fútbol. Por este motivo, el utilero del club le armó el 8 en la espalda con dos 3 enfrentados.

ARIS SALÓNICA DE GRECIA (2009): Un experimentado Abreu revolucionó Grecia con su llegada y ¡enfrentó a Boca! Sí, el 5 de agosto de 2009, el Aris recibió al equipo de Alfio Basile durante la gira europea del equipo argentino. El Loco fue titular en el conjunto griego, acompañado por otros dos argentinos que también habían pasado por el fútbol de su país: Cristian Nasuti y Leandro Gracián. Boca ganó 1-0 con un cabezazo de Sebastián Battaglia a los 29 minutos del segundo tiempo.

BOTAFOGO (2010-12): El 18 de abril de 2010, Abreu quedó para siempre en la historia de Botafogo. En la final del Campeonato Carioca contra Flamengo, convirtió un penal picándole el balón a Bruno (una definición que hizo propia) y se transformó en ídolo dado que el Fogao se impuso 2 a 1 y levantó el título tras perder tres finales seguidas con el Mengao. Años después, el Loco contó que no le había pegado con la fuerza que quería y que, mientras la pelota viajaba, llegó a pensar: "Bajá, bajá, bajá". La pelota dio en el travesaño y entró para la alegría de los de Botafogo.

FIGUEREINSE (2012): Abreu enfrentó a Flamengo con su nuevo club y los hinchas lo insultaban por su pasado en Botafogo, recordando aquella final mencionada. Por eso, el Loco se levantó la camiseta y mostró otra que tenía abajo con una foto de su familia y el escudo del Fogao, al que besó ante la mirada de los hinchas del Mengao. Por eso, fue suspendido por su actual club.

ROSARIO CENTRAL (2013-14): Abreu ganó los tres clásicos que jugó contra Newell's. En el último, el 19 de octubre de 2014, el Canalla se impuso 2-0 ante la Lepra y el uruguayo tuvo participación en los dos goles. "No se hablaba de otra cosa que del clásico desde 15 días antes el partido a 15 días después", recordó.

AUCAS DE ECUADOR (2015): Debutó con un penal a lo panenka fallado. El 8 de marzo de 2015, Abreu debutó con Aucas frente a Deportivo Cuenca. El equipo consiguió su primera victoria de la temporada, pero el uruguayo tuvo una particularidad: falló un penal porque intentó picar la pelota por encima del arquero.

SOL DE AMÉRICA DE PARAGUAY (2016): El presidente desesperado por ficharlo y al entrenador argentino no le interesaba. El mandamás de Sol de América no paraba de elogiarlo y tirarle fichas para que llegara al club, pero al arribar se encontró con que el técnico Daniel Garnero tenía otras prioridades. Según contó Abreu, quería incorporar a un arquero. Esa diferencia generó una pulseada entre el entrenador y la dirigencia y el delantero quedó en el medio. Abreu reconoció el error en primera persona: desde entonces, antes de firmar por un club, aprendió a hablar con el técnico para saber si realmente contaba con él. Tras esa conversación con Garnero, decidió marcharse a Santa Tecla, de El Salvador, donde terminaría viviendo una de las experiencias más exitosas de su carrera.

SANTA TECLA DE EL SALVADOR (2016) Y (2019): El 18 de diciembre de 2016, Santa Tecla venció 3-2 a Alianza en la final del fútbol salvadoreño y se consagró campeón con un Abreu como héroe marcando dos goles de cabeza, a los 78 y 92 minutos. Siempre enalteció la experiencia de un país donde la mayoría de los futbolistas de su talla no eligen. El detalle más llamativo es que Santa Tecla era un club de menor convocatoria que Alianza, uno de los grandes del país. El Loco convirtió aquella final en una de las hazañas más recordadas de su recorrido internacional.

BANGU DE BRASIL (2017): El 2 de febrero de 2017, Abreu convirtió su gol número 400 como profesional, jugando para Bangú contra Vasco da Gama por el Campeonato Carioca. Aunque su equipo perdió 3-1, el uruguayo alcanzó una cifra redonda que venía persiguiendo durante su extensa carrera.

CENTRO ESPAÑOL DE URUGUAY (2017): Abreu tuvo un paso fugaz por Central Español, pero dejó una despedida memorable. El 24 de junio de 2017, su equipo perdía 2-1 ante Rentistas. El uruguayo empató a los 60 minutos y, en el cuarto minuto de descuento, marcó de cabeza el 3-2 definitivo. Sí, el Loco le dio un triunfo agónico a su equipo en el adiós.

DEPORTES PUERTO MONTT DE CHILE (2017): En junio de 2017, Abreu se incorporó a Deportes Puerto Montt, en la segunda categoría chilena. Una de las cuestiones que destacó al llegar fue el césped sintético del estadio Chinquihue: explicó que la pelota se movía de una manera diferente y que debía aprender a aprovechar esa velocidad. También le llamó la atención la dinámica cotidiana del plantel, que incluía desayunos y almuerzos grupales.

AUDAX ITALIANO DE CHILE (2018): El 28 de diciembre de 2017 se anunció su llegada a Audax Italiano. El club chileno se convirtió en el equipo número 26 de su carrera profesional, lo que le permitió superar la marca de 25 clubes del arquero alemán Lutz Pfannenstiel. Por eso, es un club inolvidable para el Loco... Estableció un nuevo récord, que llevó a 32 en una cifra prácticamente insuperable.

MAGALLANES DE CHILE (2018): Magallanes fue uno de los nuevos destinos de Abreu en su recorrido por el fútbol chileno. Allí se reencontró con Óscar Correa, el entrenador que ya lo había dirigido en Deportes Puerto Montt. En ese momento, el Loco buscaba clubes donde se sintiera cómodo y fue convencido por conocer la manera de trabajar del técnico. Y además sumar una nueva camiseta a su colección y empezar a estirar el récord de clubes.

RIO BRANCO (2019): La llegada de Abreu a Río Branco, en el estado brasileño de Espírito Santo, generó una recepción multitudinaria. Según la cobertura de ge.globo, más de 400 hinchas lo esperaron en el aeropuerto. En la cancha también convirtió: anotó de cabeza ante Vitória el 24 de febrero de 2019. Pero la historia tuvo un final muy diferente. Tras la eliminación de Río Branco en las semifinales del campeonato estadual, Abreu criticó con dureza el arbitraje y la falta de profesionalismo que, a su juicio, perjudicaban al fútbol de la región.

BOSTON RIVER DE URUGUAY (2019-20): En Boston River, Abreu asumió el insólito doble rol de entrenador y futbolista. Tenía que decidir cuándo jugar, cuándo quedarse en el banco y qué necesitaba el equipo en cada partido. Para eso, también se apoyaba en el opinión de sus asistentes sobre qué necesitaba el equipo, si era lo más conveniente que esté en cancha o no teniendo en cuenta las características de los delanteros y los momentos del partido.

ATLETIC CLUB DE BRASIL (2021): A los 44 años, Abreu volvió a competir en Brasil, esta vez con Athletic Club, de São João del Rei, en Minas Gerais. Su carrera ya estaba entrando en una etapa en la que cada contrato era también una oportunidad para prepararse para su futuro como entrenador. Jugando en este club, tuvo una frase emblemática: "Los jugadores morimos dos veces". De esa manera, explicó lo difícil de dejar de jugar...

SUD AMÉRICA DE URUGUAY (2021): Su retiró en este club enfrentando al mismo rival de su debut profesional con Defensor Sporting. El 11 de junio de 2021, el Loco ingresó en el complemento cuando su equipo perdía 5 a 0 con Liverpool, el mismo club que enfrentó en 1995 cuando era un purrete en sus inicios como jugador.

OLIMPIA DE MINAS (2021): Volvió del retiro para jugar en un club de su ciudad natal. Aunque había anunciado su retiro profesional en junio de 2021 en Sud América, Abreu volvió a jugar unos meses después en Olimpia de Minas, un equipo amateur de la ciudad uruguaya donde nació y por el que simpatizaba desde chico. Su estreno fue a puro suspenso: entró en el segundo tiempo y marcó de penal el empate 1-1 ante Barrio Olímpico a los 48 minutos del segundo tiempo. Con 44 años, evitó la derrota de su equipo en los instantes finales. Inoxidable... Además, se consagró campeón del Campeonato Minuano, que el club no conseguía hace 13 años. Y lo hizo marcando el último penal de la serie de la final.

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